Запеченный картофель по-новому: вкусная идея с розмарином и чесноком
Если жареный картофель или пюре вам уже надоели, овощ можно запечь. Особый вкус блюду придадут поджаренный чеснок с розмарином. В дополнение можно добавить свежий салат.
Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля с розмарином и чесноком опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- картофель – 5-6 шт
- розмарин – 1-2 ветки
- чеснок – 5-6 шт.
- соль, перец
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать кубиком.
2. Залить холодной водой, добавить соль.
3. Варить до кипения и сразу снять с огня, слить воду.
4. Розмарин отсоединить от ветки, нарезать чеснок.
5. Добавить оливковое масло и разогреть на огне.
6. К картофелю добавить смесь, соль, перец.
7. Жарить в разогретой духовке при температуре 200 градусов 20-25 минут. Время от времени помешивая.
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