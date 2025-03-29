Если жареный картофель или пюре вам уже надоели, овощ можно запечь. Особый вкус блюду придадут поджаренный чеснок с розмарином. В дополнение можно добавить свежий салат.

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Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля с розмарином и чесноком опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт

розмарин – 1-2 ветки

чеснок – 5-6 шт.

соль, перец

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать кубиком.

2. Залить холодной водой, добавить соль.

3. Варить до кипения и сразу снять с огня, слить воду.

4. Розмарин отсоединить от ветки, нарезать чеснок.

5. Добавить оливковое масло и разогреть на огне.

6. К картофелю добавить смесь, соль, перец.

7. Жарить в разогретой духовке при температуре 200 градусов 20-25 минут. Время от времени помешивая.

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