Запеченный картофель с беконом на шпажках: рецепт блюда, которое понравится всем
Картофель – очень бюджетный и при этом очень вкусный и сытный овощ, который может быть основой для пирогов, запеканок, первых, вторых блюд, а также закусок. Еще его можно просто сварить и вкусно пожарить, запечь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля на шпажке, с беконом и чесноком.
Ингредиенты:
- Картофель 2 шт.
- Бекон 100 г
- Чеснок 1 зубчик
- Сливочное масло 50 г
- Зелень по вкусу
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте картофель на слайсы.
2. Нанизывайте картофель с беконом, готовьте в фольге.
3. После снимите фольгу, сверху полейте смесью из масла, зелени, специй и снова запекайте до готовности.
