Картофель – очень бюджетный и при этом очень вкусный и сытный овощ, который может быть основой для пирогов, запеканок, первых, вторых блюд, а также закусок. Еще его можно просто сварить и вкусно пожарить, запечь.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля на шпажке, с беконом и чесноком.

Ингредиенты:

Картофель 2 шт.

Бекон 100 г

Чеснок 1 зубчик

Сливочное масло 50 г

Зелень по вкусу

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте картофель на слайсы.

2. Нанизывайте картофель с беконом, готовьте в фольге.

3. После снимите фольгу, сверху полейте смесью из масла, зелени, специй и снова запекайте до готовности.

