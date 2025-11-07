Запеченный картофель с беконом на шпажках: рецепт блюда, которое понравится всем

Картофель – очень бюджетный и при этом очень вкусный и сытный овощ, который может быть основой для пирогов, запеканок, первых, вторых блюд, а также закусок. Еще его можно просто сварить и вкусно пожарить, запечь. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля на шпажке, с беконом и чесноком. 

Ингредиенты:

  • Картофель 2 шт.
  • Бекон 100 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Сливочное масло 50 г
  • Зелень по вкусу
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте картофель на слайсы.

2. Нанизывайте картофель с беконом, готовьте в фольге.

3. После снимите фольгу, сверху полейте смесью из масла, зелени, специй и снова запекайте до готовности. 

