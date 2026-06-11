Запеченный картофель с фаршем и сыром: делимся легким рецептом блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Запеченный картофель с фаршем и сыром: делимся легким рецептом блюда для всей семьи
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Картофель – идеальный овощ для запекания, а также варки, салатов и супов. Для того, чтобы запеченный картофель был хрустящим, кулинары советуют его готовить с соусами и сыром.

Запеченный картофель с фаршем и сыром: делимся легким рецептом блюда для всей семьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с фаршем, томатной пастой и сыром. 

Ингредиенты:

  • Картофель 6 шт. 
  • Фарш 550 г
  • Томатная паста  2 ст.л
  • Соль, специи
  • Сметана 5-6 ст.л
  • Чеснок
  • Специи к картофелю
  • Укроп
  • Сыр 120 г

Способ приготовления: 

1. Для начала отвариваем картофель или берем уже готовый.

Запеченный картофель с фаршем и сыром: делимся легким рецептом блюда для всей семьи

2. Обжариваем лук, добавляем фарш и готовим до готовности. Солим, добавляем любимые специи, несколько ложек томатной пасты, перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Запеченный картофель с фаршем и сыром: делимся легким рецептом блюда для всей семьи

3. Для соуса: смешиваем сметану с укропом и специями.

Запеченный картофель с фаршем и сыром: делимся легким рецептом блюда для всей семьи

4.  Выкладываем картофель на противень и с помощью стакана слегка его приплющиваем. Щедро смазываем соусом, выкладываем фарш, посыпаем сыром и запекаем 15 минут.

Запеченный картофель с фаршем и сыром: делимся легким рецептом блюда для всей семьи

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