Картофель – идеальный овощ для запекания, а также варки, салатов и супов. Для того, чтобы запеченный картофель был хрустящим, кулинары советуют его готовить с соусами и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с фаршем, томатной пастой и сыром.

Ингредиенты:

Картофель 6 шт.

Фарш 550 г

Томатная паста 2 ст.л

Соль, специи

Сметана 5-6 ст.л

Чеснок

Специи к картофелю

Укроп

Сыр 120 г

Способ приготовления:

1. Для начала отвариваем картофель или берем уже готовый.

2. Обжариваем лук, добавляем фарш и готовим до готовности. Солим, добавляем любимые специи, несколько ложек томатной пасты, перемешиваем и тушим еще 5 минут.

3. Для соуса: смешиваем сметану с укропом и специями.

4. Выкладываем картофель на противень и с помощью стакана слегка его приплющиваем. Щедро смазываем соусом, выкладываем фарш, посыпаем сыром и запекаем 15 минут.

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