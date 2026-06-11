Запеченный картофель с фаршем и сыром: делимся легким рецептом блюда для всей семьи
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Картофель – идеальный овощ для запекания, а также варки, салатов и супов. Для того, чтобы запеченный картофель был хрустящим, кулинары советуют его готовить с соусами и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с фаршем, томатной пастой и сыром.
Ингредиенты:
- Картофель 6 шт.
- Фарш 550 г
- Томатная паста 2 ст.л
- Соль, специи
- Сметана 5-6 ст.л
- Чеснок
- Специи к картофелю
- Укроп
- Сыр 120 г
Способ приготовления:
1. Для начала отвариваем картофель или берем уже готовый.
2. Обжариваем лук, добавляем фарш и готовим до готовности. Солим, добавляем любимые специи, несколько ложек томатной пасты, перемешиваем и тушим еще 5 минут.
3. Для соуса: смешиваем сметану с укропом и специями.
4. Выкладываем картофель на противень и с помощью стакана слегка его приплющиваем. Щедро смазываем соусом, выкладываем фарш, посыпаем сыром и запекаем 15 минут.
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