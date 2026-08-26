Запеченный картофель с вкусной начинкой: простой рецепт блюда на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Рецепт запеченного картофеля с сыром
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Картофель – один из самых простых, вкусных, сытных овощей, который может быть основой для супов, пюре. Еще картофель можно вкусно запечь, стушить, сварить.

Запеченный картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с фаршем и сыром.

Ингредиенты: 

  • Картофель (крупный или средний)
  • Фарш
  • Помидор
  • Сыр
  • Сливочное масло
  • Соль, перец
  • Зелень (лук, петрушка)

Способ приготовления: 

1. Картофель моем, заворачиваем в фольгу и ставим в духовку при 200С на 40-45 минут.

Картофель запеченный

2. Фарш выкладываем на сковороду, жарим (перемешиваем, чтобы не было комочков) до готовности, добавляем томат, готовим еще 3-4 минуты.

Начинка для блюда

3. Картофель режем вдоль (не до конца), раскрываем, добавляем сливочное масло, разминаем вилкой, выкладываем фарш и натертый сыр, ставим в духовку еще минут на 10.

Сколько готовить картофель

Посыпаем зеленью и подаем!

Готовый картофель

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