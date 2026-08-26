Запеченный картофель с вкусной начинкой: простой рецепт блюда на любой случай

Картофель – один из самых простых, вкусных, сытных овощей, который может быть основой для супов, пюре. Еще картофель можно вкусно запечь, стушить, сварить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с фаршем и сыром.

Ингредиенты:

Картофель (крупный или средний)

Фарш

Помидор

Сыр

Сливочное масло

Соль, перец

Зелень (лук, петрушка)

Способ приготовления:

1. Картофель моем, заворачиваем в фольгу и ставим в духовку при 200С на 40-45 минут.

2. Фарш выкладываем на сковороду, жарим (перемешиваем, чтобы не было комочков) до готовности, добавляем томат, готовим еще 3-4 минуты.

3. Картофель режем вдоль (не до конца), раскрываем, добавляем сливочное масло, разминаем вилкой, выкладываем фарш и натертый сыр, ставим в духовку еще минут на 10.

Посыпаем зеленью и подаем!

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