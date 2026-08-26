Запеченный картофель с вкусной начинкой: простой рецепт блюда на любой случай
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Картофель – один из самых простых, вкусных, сытных овощей, который может быть основой для супов, пюре. Еще картофель можно вкусно запечь, стушить, сварить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- Картофель (крупный или средний)
- Фарш
- Помидор
- Сыр
- Сливочное масло
- Соль, перец
- Зелень (лук, петрушка)
Способ приготовления:
1. Картофель моем, заворачиваем в фольгу и ставим в духовку при 200С на 40-45 минут.
2. Фарш выкладываем на сковороду, жарим (перемешиваем, чтобы не было комочков) до готовности, добавляем томат, готовим еще 3-4 минуты.
3. Картофель режем вдоль (не до конца), раскрываем, добавляем сливочное масло, разминаем вилкой, выкладываем фарш и натертый сыр, ставим в духовку еще минут на 10.
Посыпаем зеленью и подаем!
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