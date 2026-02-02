Запеченный картофель в кожуре с беконом и сыром: делимся трендовым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Для того, чтобы приготовить вкусную картошку, совсем не обязательно тратить время на очистку. Овощ можно запечь просто в кожуре, а затем добавить внутрь сытную начинку с ветчиной и сыром. Такой рецепт уже давно стал трендовым в социальных сетях, потому что это вкусно и не требует особых кулинарных умений.

Идея приготовления запеченного картофеля в кожуре с начинкой опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

  • сливочное масло – 40 г (до картофеля)
  • ветчина – 120-150г
  • квашеный огурец – 1-2 шт.
  • крем-сыр – 2 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • сыр гауда – 100–120 г
  • зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо вымыть, смазать растительным маслом и посолить.

2. Каждую картофелину плотно завернуть в фольгу.

3. Запекать при температуре 200°C 70-90 минут. Если за полтора часа внутри еще твердая - просто накройте сверху фольгой и допеките еще 20 минут.

4. Готовый картофель разрезать пополам.

5. Добавить сливочное масло и слегка разрыхлить середину ложкой.

6. Добавить ветчину, квашеный огурец, крем-сыр, майонез и зелень.

7. Хорошо перемешать.

8. Посыпать тертым сыром и запекать при температуре 180°C 15-20 минут до аппетитной румяной корочки.

