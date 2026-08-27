Запеченный перец на зиму: делимся рецептом вкусной консервации
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Запечённый перец на зиму – отличный способ сохранить вкус сезонных овощей до наступления холодов. Такая заготовка получается ароматной, сочной и прекрасно дополняет домашние блюда. Перец можно подавать как самостоятельную закуску или использовать для приготовления салатов и гарниров. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а большую часть работы сделает духовка.
Идея приготовления запеченного перца на зиму опубликована на странице danilchenko 77 в Instagram.
Ингредиенты:
- сладкий перец – количество, необходимое для заполнения банки
- чеснок – 3 зубчика
- свежая зелень – по вкусу
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- уксус – 1 ч.л.
- растительное масло – для смазывания перца
Способ приготовления:
1. Перец вымойте и хорошо просушите. Смажьте овощи небольшим количеством растительного масла и выложите на противень.
2. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до появления румяной корочки. Время приготовления зависит от размера перцев, поэтому ориентируйтесь, прежде всего, на их внешний вид.
3. Горячий запечённый перец переложите в кастрюлю и накройте крышкой. Оставьте примерно на 20 минут. Благодаря этому кожица станет мягче, и её будет легче снять.
4. После этого очистите перец от кожицы и семян. Постарайтесь сохранить сок, который выделится во время очистки, ведь он понадобится для заливки.
5. Чеснок нарежьте или измельчите. Зелень промойте, просушите и нарежьте небольшими кусочками. На дно стерильной банки выложите немного зелени, затем положите слой запечённого перца. Добавьте часть чеснока и зелени.
6. Продолжайте выкладывать овощи слоями, пока банка не будет заполнена. Сверху всыпьте соль и сахар, после чего добавьте уксус. Залейте перец соком, оставшимся после запекания и очистки овощей.
7. Наполненную банку поставьте на стерилизацию примерно на 10 минут. После этого осторожно достаньте её, плотно закройте крышкой, переверните вверх дном и накройте полотенцем или одеялом. Оставьте в таком положении до полного остывания.
8. Готовый запеченный перец на зиму храните в прохладном темном месте. Такая консервация станет простой ароматной закуской, которую удобно достать из банки, когда захочется дополнить домашний обед или ужин.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: