Запеченный вкусный картофель со специями: рассказываем, как правильно приготовить
Запеченная картошка – самое простое и вкусное блюдо из картофеля. Готовить ее можно со специями, а также овощами, грибами и мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, со специями.
Ингредиенты:
- картофель 4-5 шт.
- растительное масло 5 ст.л.
- соль 1 ч.л. (без горки)
- перец 1/3 ч.л.
- кориандр 1 ч.л.
- копченая паприка 2 ч.л.
- итальянские или прованские травы 1 ч.л.
Для соуса к картофелю:
- сметана 3 ст.л.
- майонез 3 ст.л.
- соль 1/2 ч.л.
- чеснок 2-3 зубчика
- укроп маленький пучок
- перец 1/3 ч.л.
Способ приготовления:
1. Почистить картофель, нарезать кружочками 8-10 мм толщиной и сделать надрезы.
2. Отдельно в миске смешать: масло, соль, перец, кориандр, прованские или итальянские травы и копченую паприку.
3. Картофель выкладываем на пергамент и смазываем маслом со специями, или просто поливаем картофель заправкой.
4. Перекладываем в разогретую до 190 С духовку или выпекаем в мультипечи. Запекать при температуре 180-200 С 30-35 минут, ориентироваться по своей духовке.
Подавайте с соусом!
