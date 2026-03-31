Запеченный вкусный картофель со специями: рассказываем, как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
177
Запеченный вкусный картофель со специями: рассказываем, как правильно приготовить

Запеченная картошка – самое простое и вкусное блюдо из картофеля. Готовить ее можно со специями, а также овощами, грибами и мясом. 

Запеченный вкусный картофель со специями: рассказываем, как правильно приготовить

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, со специями. 

Ингредиенты:

  • картофель  4-5 шт.
  • растительное масло 5 ст.л.
  • соль  1 ч.л. (без горки)
  • перец 1/3 ч.л.
  • кориандр 1 ч.л.
  • копченая паприка 2 ч.л.
  • итальянские или прованские травы 1 ч.л.

Для соуса к картофелю:

  • сметана 3 ст.л.
  • майонез  3 ст.л.
  • соль 1/2 ч.л.
  • чеснок 2-3 зубчика
  • укроп  маленький пучок
  • перец 1/3 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Почистить картофель, нарезать кружочками 8-10 мм толщиной и сделать надрезы.

Запеченный вкусный картофель со специями: рассказываем, как правильно приготовить

2. Отдельно в миске смешать: масло, соль, перец, кориандр, прованские или итальянские травы и копченую паприку.

Запеченный вкусный картофель со специями: рассказываем, как правильно приготовить

3. Картофель выкладываем на пергамент и смазываем маслом со специями, или просто поливаем картофель заправкой.

Запеченный вкусный картофель со специями: рассказываем, как правильно приготовить

4. Перекладываем в разогретую до 190 С духовку или выпекаем в мультипечи. Запекать при температуре 180-200 С 30-35 минут, ориентироваться по своей духовке.

Подавайте с соусом! 

Запеченный вкусный картофель со специями: рассказываем, как правильно приготовить

