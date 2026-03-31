Запеченная картошка – самое простое и вкусное блюдо из картофеля. Готовить ее можно со специями, а также овощами, грибами и мясом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки, со специями.

Ингредиенты:

картофель 4-5 шт.

растительное масло 5 ст.л.

соль 1 ч.л. (без горки)

перец 1/3 ч.л.

кориандр 1 ч.л.

копченая паприка 2 ч.л.

итальянские или прованские травы 1 ч.л.

Для соуса к картофелю:

сметана 3 ст.л.

майонез 3 ст.л.

соль 1/2 ч.л.

чеснок 2-3 зубчика

укроп маленький пучок

перец 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

1. Почистить картофель, нарезать кружочками 8-10 мм толщиной и сделать надрезы.

2. Отдельно в миске смешать: масло, соль, перец, кориандр, прованские или итальянские травы и копченую паприку.

3. Картофель выкладываем на пергамент и смазываем маслом со специями, или просто поливаем картофель заправкой.

4. Перекладываем в разогретую до 190 С духовку или выпекаем в мультипечи. Запекать при температуре 180-200 С 30-35 минут, ориентироваться по своей духовке.

Подавайте с соусом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: