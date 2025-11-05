Все рецепты
Запеканка из гречки и филе: рецепт вкусного и полезного блюда в духовке
Гречка – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для каши, супов, а также из нее можно делать вкусные гречаники, полезные запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной гречки с филе и овощами.
Ингредиенты:
- Гречка 200 г
- Вода 400 мл
- Филе 500 г
- Помидор 1-2 шт
- Чеснок 2 зуб.
- Специи по вкусу
Для заливки:
- Греческий йогурт 260 мл
- Яйца 3 шт.
- Сыр Моцарелла 150 г
Способ приготовления:
1. В форму для запекания выложите гречку, залейте водой, сверху порезанное филе, сверху овощи и сверху залейте заливкой из тертого сыра, йогурта и яиц.
2. Запекайте 1 час при 190°, а за 20 минут до готовности снимите фольгу.
Подавайте блюдо горячим!
