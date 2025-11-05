Гречка – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для каши, супов, а также из нее можно делать вкусные гречаники, полезные запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной гречки с филе и овощами.

Ингредиенты:

Гречка 200 г

Вода 400 мл

Филе 500 г

Помидор 1-2 шт

Чеснок 2 зуб.

Специи по вкусу

Для заливки:

Греческий йогурт 260 мл

Яйца 3 шт.

Сыр Моцарелла 150 г

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложите гречку, залейте водой, сверху порезанное филе, сверху овощи и сверху залейте заливкой из тертого сыра, йогурта и яиц.

2. Запекайте 1 час при 190°, а за 20 минут до готовности снимите фольгу.

Подавайте блюдо горячим!

