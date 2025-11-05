Запеканка из гречки и филе: рецепт вкусного и полезного блюда в духовке

Гречка – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для каши, супов, а также из нее можно делать вкусные гречаники, полезные запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной гречки с филе и овощами. 

Ингредиенты:

  • Гречка 200 г
  • Вода 400 мл
  • Филе 500 г
  • Помидор 1-2 шт
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Специи по вкусу

Для заливки:

  • Греческий йогурт 260 мл
  • Яйца 3 шт.
  • Сыр Моцарелла 150 г

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложите гречку, залейте водой, сверху порезанное филе, сверху овощи и сверху залейте заливкой из тертого сыра, йогурта и яиц. 

2. Запекайте 1 час при 190°, а за 20 минут до готовности снимите фольгу. 

Подавайте блюдо горячим! 

