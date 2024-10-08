Завтрак с авокадо за 10 минут: когда уже не успеваешь на работу
Хоть завтрак и считается важным приёмом пищи, на его приготовление почти никогда не хватает времени. Тем не менее, для продуктивного дня с хорошим настроением и отсутствием ощущения голода он должен быть сбалансированным и питательным.
Как приготовить такой завтрак точно знает фудблогер Вадим Бжезинский. В Instagram он рассказал, как всего за 10 минут и только из трех ингредиентов создать вкуснейшее блюдо. И вам больше не придется придумывать что-нибудь другое.
Ингредиенты
- Авокадо – 1 шт
- Яйцо – 1 шт
- Бекон – 3 слайса
Способ приготовления
1. Авокадо разрезать пополам зачистить от кожицы и удалить кость.
2. Яйцо отварить так, чтобы желток оставался жидким.
3. Положить яйцо внутрь авокадо.
4. Заворачиваем блюдо в бекон.
5. Обжариваем на разогретой сковороде до образования золотистой корочки.
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