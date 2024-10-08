Хоть завтрак и считается важным приёмом пищи, на его приготовление почти никогда не хватает времени. Тем не менее, для продуктивного дня с хорошим настроением и отсутствием ощущения голода он должен быть сбалансированным и питательным.

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Как приготовить такой завтрак точно знает фудблогер Вадим Бжезинский. В Instagram он рассказал, как всего за 10 минут и только из трех ингредиентов создать вкуснейшее блюдо. И вам больше не придется придумывать что-нибудь другое.

Ингредиенты

Авокадо – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Бекон – 3 слайса

Способ приготовления

1. Авокадо разрезать пополам зачистить от кожицы и удалить кость.

2. Яйцо отварить так, чтобы желток оставался жидким.

3. Положить яйцо внутрь авокадо.

4. Заворачиваем блюдо в бекон.

5. Обжариваем на разогретой сковороде до образования золотистой корочки.

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