Зеленый салат, от которого худеют: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Молодая капуста и огурцы – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных салатов. А заправлять салаты лучше всего сметаной, авокадо-заправкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата, от которого худеют. 

Ингредиенты: 

  • 1/2 молодой капусты
  • 1 огурец

Заправка:

  • 3-4 веточки петрушки
  • 3-4 веточки укропа
  • 1/2 спелого авокадо
  • 30 г орехов
  •  30 г оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч.л. меда (по желанию)
  • 1/3 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту, огурцы слайсами или кольцами.

2. Переложите все продукты для заправки в блендер, перебейте.

3. Заправьте салат и перемешайте.

