Молодая капуста и огурцы – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных салатов. А заправлять салаты лучше всего сметаной, авокадо-заправкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата, от которого худеют.

Ингредиенты:

1/2 молодой капусты

1 огурец

Заправка:

3-4 веточки петрушки

3-4 веточки укропа

1/2 спелого авокадо

30 г орехов

30 г оливкового масла

1 зубчик чеснока

1 ч.л. меда (по желанию)

1/3 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту, огурцы слайсами или кольцами.

2. Переложите все продукты для заправки в блендер, перебейте.

3. Заправьте салат и перемешайте.

