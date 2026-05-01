Зеленый салат, от которого худеют: делимся простым рецептом
Молодая капуста и огурцы – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, полезных салатов. А заправлять салаты лучше всего сметаной, авокадо-заправкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата, от которого худеют.
Ингредиенты:
- 1/2 молодой капусты
- 1 огурец
Заправка:
- 3-4 веточки петрушки
- 3-4 веточки укропа
- 1/2 спелого авокадо
- 30 г орехов
- 30 г оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч.л. меда (по желанию)
- 1/3 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту, огурцы слайсами или кольцами.
2. Переложите все продукты для заправки в блендер, перебейте.
3. Заправьте салат и перемешайте.
