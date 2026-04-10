Домашние весенние салаты можно готовить из свежих овощей, а также из зелени, например, рукколы, шпината. А заправлять салаты лучше всего оливковым маслом, йогуртом, сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из молодой капусты и огурцов.

Ингредиенты:

половина молодой капусты

огурец

Для заправки:

авокадо

шпинат/руккола

5-6 орешков

2 ст.л оливкового масла

сок лимона

1 ст.л пармезана

соль

30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи.

2. Все ингредиенты для соуса переложите в чашу блендера, перебейте до однородности.

