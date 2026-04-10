Зеленый салат, от которого худеют: делимся рецептом
Домашние весенние салаты можно готовить из свежих овощей, а также из зелени, например, рукколы, шпината. А заправлять салаты лучше всего оливковым маслом, йогуртом, сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из молодой капусты и огурцов.
Ингредиенты:
- половина молодой капусты
- огурец
Для заправки:
- авокадо
- шпинат/руккола
- 5-6 орешков
- 2 ст.л оливкового масла
- сок лимона
- 1 ст.л пармезана
- соль
- 30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи.
2. Все ингредиенты для соуса переложите в чашу блендера, перебейте до однородности.
