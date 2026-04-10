Зеленый салат, от которого худеют: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
354
Домашние весенние салаты можно готовить из свежих овощей, а также из зелени, например, рукколы, шпината. А заправлять салаты лучше всего оливковым маслом, йогуртом, сметаной. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и вкусного салата из молодой капусты и огурцов. 

Ингредиенты: 

  • половина молодой капусты
  • огурец

Для заправки:

  • авокадо
  • шпинат/руккола
  • 5-6 орешков
  • 2 ст.л оливкового масла
  • сок лимона
  • 1 ст.л пармезана
  • соль
  • 30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)

Способ приготовления: 

1. Порежьте овощи.

2. Все ингредиенты для соуса переложите в чашу блендера, перебейте до однородности.

