Жареная картошка, как молодая, с чесночным соусом: делимся элементарным рецептом
Жареный картофель – блюдо, от которого трудно отказаться. Обязательно пожарьте ее с добавлением пикантного чесночного соуса, бекона, а также твердого сора. По вкусу такой овощ будет очень напоминать молодой.
Идея приготовления вкусного жареного картофеля с чесночным соусом опубликована на странице фудблогера Алины Кондратюк (alinka cookinggg) в Instagram. На кусочках сверху будет очень аппетитная золотистая корочка.
Ингредиенты:
- картошка – 8 шт. (средние)
- бекон – 100 г
Ингредиенты для соуса:
- сметана 12 % – 3 ст.л.
- чеснок – 4 зубчика
- твердый сыр – 100 г
- черный перец – 1/3 ч.л.
- укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Картошку почистить.
2. Помыть и порезать на четвертинки.
3. Положить в кастрюлю, залить водой.
4. Поставить на огонь.
5. Варить до полуготовности около 8 минут после закипания.
6. На сковородку налить растительное масло, хорошо его нагреть.
7. Выложить картофель и обжарить со всех сторон до золотистости.
8. Для соуса в тарелку выложить сметану, добавить твердый сыр, выжать чеснок и добавить черный молотый перец.
9. К поджаренному картофелю добавить бекон, готовить к золотистости.
10. Выложить соус и жарить, постоянно помешивая, примерно 2-3 минуты.
11. Наконец посыпать свежим укропом, перемешать.
12. Снять с огня и оставить на 2 минуты постоять.
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