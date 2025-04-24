Жареный картофель – блюдо, от которого трудно отказаться. Обязательно пожарьте ее с добавлением пикантного чесночного соуса, бекона, а также твердого сора. По вкусу такой овощ будет очень напоминать молодой.

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Идея приготовления вкусного жареного картофеля с чесночным соусом опубликована на странице фудблогера Алины Кондратюк (alinka cookinggg) в Instagram. На кусочках сверху будет очень аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты:

картошка – 8 шт. (средние)

бекон – 100 г

Ингредиенты для соуса:

сметана 12 % – 3 ст.л.

чеснок – 4 зубчика

твердый сыр – 100 г

черный перец – 1/3 ч.л.

укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Картошку почистить.

2. Помыть и порезать на четвертинки.

3. Положить в кастрюлю, залить водой.

4. Поставить на огонь.

5. Варить до полуготовности около 8 минут после закипания.

6. На сковородку налить растительное масло, хорошо его нагреть.

7. Выложить картофель и обжарить со всех сторон до золотистости.

8. Для соуса в тарелку выложить сметану, добавить твердый сыр, выжать чеснок и добавить черный молотый перец.

9. К поджаренному картофелю добавить бекон, готовить к золотистости.

10. Выложить соус и жарить, постоянно помешивая, примерно 2-3 минуты.

11. Наконец посыпать свежим укропом, перемешать.

12. Снять с огня и оставить на 2 минуты постоять.

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