Куриное мясо может быть основой для приготовления вкусных и сытных блюд, например, отбивных, котлет, салатов, закусок. Еще например, филе и куриные ножки можно очень вкусно запечь в духовке и просто пожарить на сковороде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных ножек в соусе терияки, с кунжутом и специями.

Ингредиенты:

куриные ножки (соль, паприка, масло)

соевый соус

мед

соус териаки

чеснок

Способ приготовления:

1. Мясо заправьте специями и обжарьте до золотистости.

2. В эту же сковороду вылейте соевый соус, мед, соус терияки, чеснок и сверху выложите мясо.

Присыпьте кунжутом и готовьте в соусе мясо всего 15 минут на маленьком огне!

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