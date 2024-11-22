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Жареные куриные ножки с соусом терияки и кунжутом: рецепт блюда для ужина
Куриное мясо может быть основой для приготовления вкусных и сытных блюд, например, отбивных, котлет, салатов, закусок. Еще например, филе и куриные ножки можно очень вкусно запечь в духовке и просто пожарить на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных ножек в соусе терияки, с кунжутом и специями.
Ингредиенты:
- куриные ножки (соль, паприка, масло)
- соевый соус
- мед
- соус териаки
- чеснок
Способ приготовления:
1. Мясо заправьте специями и обжарьте до золотистости.
2. В эту же сковороду вылейте соевый соус, мед, соус терияки, чеснок и сверху выложите мясо.
Присыпьте кунжутом и готовьте в соусе мясо всего 15 минут на маленьком огне!
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