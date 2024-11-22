Жареные куриные ножки с соусом терияки и кунжутом: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Куриное мясо может быть основой для приготовления вкусных и сытных блюд, например, отбивных, котлет, салатов, закусок. Еще например, филе и куриные ножки можно очень вкусно запечь в духовке и просто пожарить на сковороде.

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Как вкусно приготовить куриное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных ножек в соусе терияки, с кунжутом и специями. 

Рецепт мяса

Ингредиенты: 

  • куриные ножки (соль, паприка, масло)
  • соевый соус
  • мед
  • соус териаки
  • чеснок

Способ приготовления: 

1. Мясо заправьте специями и обжарьте до золотистости.

Мясо для блюда

2. В эту же сковороду вылейте соевый соус, мед, соус терияки, чеснок и сверху выложите мясо.

Мясо в соусе

Присыпьте кунжутом и готовьте в соусе мясо всего 15 минут на маленьком огне!

Готовое мясо

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