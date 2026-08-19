Вареные яйца, зеленый лук, творог – идеальный набор продуктов для приготовления вкусны, сытных сырников и пирожков. Для яркого вкуса добавьте специи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных пирожков из творога, вареных яиц и лука.

Ингредиенты:

4 вареных яйца

1 сырое яйцо

100 г творога пастообразной консистенции (5%)

50 г твердого сыра

30 г зеленого лука

60 г муки из твердых сортов пшеницы

соль, перец

1 ст. л. растительного масла для жарки

Способ приготовления:

1. Просто смешайте все.

2. Сформируйте пирожки влажными руками, обваляйте в муке и на сковороду.

Подавайте со сметаной!

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