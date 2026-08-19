Жареные творожные пирожки с вареными яйцами и зеленым луком: рецептом очень вкусного и сытного блюда
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Вареные яйца, зеленый лук, творог – идеальный набор продуктов для приготовления вкусны, сытных сырников и пирожков. Для яркого вкуса добавьте специи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных пирожков из творога, вареных яиц и лука.
Ингредиенты:
- 4 вареных яйца
- 1 сырое яйцо
- 100 г творога пастообразной консистенции (5%)
- 50 г твердого сыра
- 30 г зеленого лука
- 60 г муки из твердых сортов пшеницы
- соль, перец
- 1 ст. л. растительного масла для жарки
Способ приготовления:
1. Просто смешайте все.
2. Сформируйте пирожки влажными руками, обваляйте в муке и на сковороду.
Подавайте со сметаной!
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