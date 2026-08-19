Жареные творожные пирожки с вареными яйцами и зеленым луком: рецептом очень вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
741
Рецепт пирожков
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Вареные яйца, зеленый лук, творог – идеальный набор продуктов для приготовления вкусны, сытных сырников и пирожков. Для яркого вкуса добавьте специи, зелень.

Творожные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных пирожков из творога, вареных яиц и лука. 

Ингредиенты: 

  • 4 вареных яйца
  • 1 сырое яйцо
  • 100 г творога пастообразной консистенции (5%)
  • 50 г твердого сыра
  • 30 г зеленого лука
  • 60 г муки из твердых сортов пшеницы
  • соль, перец
  • 1 ст. л. растительного масла для жарки

Способ приготовления: 

1. Просто смешайте все.

Ингредиенты для основы

2. Сформируйте пирожки влажными руками, обваляйте в муке и на сковороду. 

Как правильно жарить пирожки

Подавайте со сметаной!

Готовые пирожки

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