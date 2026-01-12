Обычную жареную картошку можно сделать значительно вкуснее. Добавьте колбаски, сочные овощи, а также много натертого сыра. Готовое блюдо идеально подойдет на обед.

Идея приготовления вкусной жареной картошки на обед опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

картофель

охотничьи колбаски

помидор

твёрдый сыр

зеленый лук / укроп / петрушка

растительное масло

соль

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, нарезать кубиками или ломтиками.

2. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки и готовности.

3. Посолить, переложить картофель со сковородки.

4. В этой же сковородке обжарить охотничьи колбаски, нарезанные кружочками.

5. Добавить нарезанный помидор и обжарить вместе до мягкости помидора.

6. Вернуть картофель обратно в сковородку, сверху посыпать натертым сыром и зеленью.

7. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.

