Жареный картофель с колбасками и сыром: делимся рецептом простого и сытного обеда
Обычную жареную картошку можно сделать значительно вкуснее. Добавьте колбаски, сочные овощи, а также много натертого сыра. Готовое блюдо идеально подойдет на обед.
Идея приготовления вкусной жареной картошки на обед опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель
- охотничьи колбаски
- помидор
- твёрдый сыр
- зеленый лук / укроп / петрушка
- растительное масло
- соль
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, нарезать кубиками или ломтиками.
2. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки и готовности.
3. Посолить, переложить картофель со сковородки.
4. В этой же сковородке обжарить охотничьи колбаски, нарезанные кружочками.
5. Добавить нарезанный помидор и обжарить вместе до мягкости помидора.
6. Вернуть картофель обратно в сковородку, сверху посыпать натертым сыром и зеленью.
7. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.
