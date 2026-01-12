Жареный картофель с колбасками и сыром: делимся рецептом простого и сытного обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
435
Жареный картофель с колбасками и сыром: делимся рецептом простого и сытного обеда

Обычную жареную картошку можно сделать значительно вкуснее. Добавьте колбаски, сочные овощи, а также много натертого сыра. Готовое блюдо идеально подойдет на обед.

Идея приготовления вкусной жареной картошки на обед опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Жареный картофель с колбасками и сыром: делимся рецептом простого и сытного обеда

Ингредиенты:

  • картофель
  • охотничьи колбаски
  • помидор
  • твёрдый сыр
  • зеленый лук / укроп / петрушка
  • растительное масло
  • соль

Способ приготовления:

Жареный картофель с колбасками и сыром: делимся рецептом простого и сытного обеда

1. Картофель почистить, нарезать кубиками или ломтиками.

2. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки и готовности.

Жареный картофель с колбасками и сыром: делимся рецептом простого и сытного обеда

3. Посолить, переложить картофель со сковородки.

Жареный картофель с колбасками и сыром: делимся рецептом простого и сытного обеда

4. В этой же сковородке обжарить охотничьи колбаски, нарезанные кружочками.

5. Добавить нарезанный помидор и обжарить вместе до мягкости помидора.

Жареный картофель с колбасками и сыром: делимся рецептом простого и сытного обеда

6. Вернуть картофель обратно в сковородку, сверху посыпать натертым сыром и зеленью.

7. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.

Жареный картофель с колбасками и сыром: делимся рецептом простого и сытного обеда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты