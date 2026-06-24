Жареный перец на зиму остается одной из самых популярных домашних заготовок, которую готовят в сезон овощей. Эта закуска отличается насыщенным вкусом и хорошо хранится в течение зимы. Ее часто подают в качестве дополнения к основным блюдам или используют как самостоятельную закуску. Рецепт не требует сложных ингредиентов или длительного приготовления. Достаточно нескольких простых шагов, чтобы получить ароматную заготовку.

Идея приготовления жареного перца на зиму опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты (на банку объемом 0,5 л):

сладкий перец – 0,5 кг.

соль – 1 ч.л.

сахар – 2 ст.л.

уксус 9% – 2 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

острый перец – по желанию

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Для приготовления лучше выбирать мясистый, толстостенный сладкий перец. Его нужно хорошо вымыть, очистить от семян и обсушить.

2. На разогретой сковороде с маслом перец обжарить под крышкой до мягкости и появления легкой золотистой корочки. Важно не пересушить овощи, чтобы они остались сочными.

3. Пока перец жарится, подготовить банки. В чистую пол-литровую банку сразу добавить соль, сахар, уксус, измельченный чеснок и, по желанию, немного острого перца.

4. Горячий жареный перец переложить со сковороды в банку, плотно утрамбовывая. Благодаря высокой температуре овощи быстро пропитываются маринадом.

5. После наполнения банки сразу закатать крышкой, перевернуть вверх дном и хорошо укутать. В таком виде заготовку оставить до полного остывания.

6. Готовый жареный перец на зиму хранить в прохладном месте, лучше всего – в погребе или кладовой.

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