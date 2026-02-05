Сытный картофельный пирог из дерунов с грибами, сыром и зеленью: готовится блюдо 20 минут
Картофель – отличный продукт для приготовления вкусных супов, а также пирогов, зраз, пиццы, дерунов. Еще картофель можно просто вкусно запечь в духовке с сыром, грибами, сосисками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного картофельного торта, с грибами, сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Картофель 4 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Яйца куриные 3 шт.
- Мука пшеничная 4 ст. л.
- Укроп свежий по вкусу
- Сыр моцарелла 150 г
- Грибы
- Чеснок сушеный по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите лук и картофель на крупной терке. Добавьте сушеный чеснок, соль, перец, яйца и перемешайте. Добавьте муку, перемешайте тесто.
2. Пожарьте блины на разогретой сковороде до золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
3. Для начинки: пожарьте грибы, добавьте сыр, мелко порезанную зелень, перемешайте.
4. Сформируйте торт из блинов, смазывая начинкой. Сверху присыпьте сыром и запекайте при 180С в духовке 10 минут. Подавайте горячим!
