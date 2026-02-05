Сытный картофельный пирог из дерунов с грибами, сыром и зеленью: готовится блюдо 20 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Рецепт блюда

Картофель – отличный продукт для приготовления вкусных супов, а также пирогов, зраз, пиццы, дерунов. Еще картофель можно просто вкусно запечь в духовке с сыром, грибами, сосисками.

Сытный картофельный пирог из дерунов с грибами, сыром и зеленью: готовится блюдо 20 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного картофельного торта, с грибами, сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • Картофель 4 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Яйца куриные 3 шт.
  • Мука пшеничная 4 ст. л.
  • Укроп свежий по вкусу
  • Сыр моцарелла 150 г
  • Грибы
  • Чеснок сушеный по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите лук и картофель на крупной терке. Добавьте сушеный чеснок, соль, перец, яйца и перемешайте. Добавьте муку, перемешайте тесто.

Сытный картофельный пирог из дерунов с грибами, сыром и зеленью: готовится блюдо 20 минут

2. Пожарьте блины на разогретой сковороде до золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Сытный картофельный пирог из дерунов с грибами, сыром и зеленью: готовится блюдо 20 минут

3. Для начинки: пожарьте грибы, добавьте сыр, мелко  порезанную зелень, перемешайте.

Сытный картофельный пирог из дерунов с грибами, сыром и зеленью: готовится блюдо 20 минут

4. Сформируйте торт из блинов, смазывая начинкой. Сверху присыпьте сыром и запекайте при 180С в духовке 10 минут. Подавайте горячим!

Сытный картофельный пирог из дерунов с грибами, сыром и зеленью: готовится блюдо 20 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты