Зимний пельменный суп с плавленным сыром: рецепт сытного блюда для всей семьи
Домашние супы можно готовить из любых овощей, а также – на мясном, рыбном бульоне. А еще очень вкусными будут супы с макаронами, гречкой, колбасками, сыром, грибами и даже просто пельменями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного супа с пельменями, овощами и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- 2 л воды
- 2 шт лаврового листа, 5-6 горошин душистого перца, 2 зубчика чеснока
- 400 г пельменей
- 1 морковь
- 1/2 лука
- 90 г плавленого сыра по желанию
- соль, зелень
Способ приготовления:
1. Приготовьте сначала зажарку из лука и моркови, вскипятите воду с лавровым листом, чесноком и перцем.
2. Добавьте зажарку, пельмени, сырок, готовьте 5 минут от закипания в конце добавьте зелень и выключите огонь, приятного аппетита!
