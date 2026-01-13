Домашние супы можно готовить из любых овощей, а также – на мясном, рыбном бульоне. А еще очень вкусными будут супы с макаронами, гречкой, колбасками, сыром, грибами и даже просто пельменями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного супа с пельменями, овощами и плавленным сыром.

Ингредиенты:

2 л воды

2 шт лаврового листа, 5-6 горошин душистого перца, 2 зубчика чеснока

400 г пельменей

1 морковь

1/2 лука

90 г плавленого сыра по желанию

соль, зелень

Способ приготовления:

1. Приготовьте сначала зажарку из лука и моркови, вскипятите воду с лавровым листом, чесноком и перцем.

2. Добавьте зажарку, пельмени, сырок, готовьте 5 минут от закипания в конце добавьте зелень и выключите огонь, приятного аппетита!

