Зимний пельменный суп с плавленным сыром: рецепт сытного блюда для всей семьи

Домашние супы можно готовить из любых овощей, а также – на мясном, рыбном бульоне. А еще очень вкусными будут супы с макаронами, гречкой, колбасками, сыром, грибами и даже просто пельменями. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного супа с пельменями, овощами и плавленным сыром. 

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 2 шт лаврового листа, 5-6 горошин душистого перца, 2 зубчика чеснока
  • 400 г пельменей
  • 1 морковь
  • 1/2 лука
  • 90 г плавленого сыра по желанию
  • соль, зелень

Способ приготовления: 

1. Приготовьте сначала зажарку из лука и моркови, вскипятите воду с лавровым листом, чесноком и перцем.

2. Добавьте зажарку, пельмени, сырок, готовьте 5 минут от закипания в конце добавьте зелень и выключите огонь, приятного аппетита!

