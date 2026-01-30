Зимний салат из свеклы, который съедают первым: делимся рецептом оригинального блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,2 т.
Зимний салат из свеклы, который съедают первым: делимся рецептом оригинального блюда

Если вы хотите приготовить вкусный, легкий и полезный зимний салат, идеальным овощем для этого будет свекла. К тому же она отлично сочетается со всеми овощами, мясом, зеленью, сыром.

Зимний салат из свеклы, который съедают первым: делимся рецептом оригинального блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и вареными яйцами.

Ингредиенты:

  • Сыр твердый 100 г
  • Яйца вареные 3 шт.
  • Свекла вареная 3 шт.
  • Зелень по вкусу
  • Чеснок 1-2 зуб.
  • Греческий йогурт по вкусу
  • Майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натираем на крупную терку.

Зимний салат из свеклы, который съедают первым: делимся рецептом оригинального блюда

2. Добавляем измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Заправляем греческим йогуртом и майонезом, солим и перчим по вкусу.

Зимний салат из свеклы, который съедают первым: делимся рецептом оригинального блюда

Перемешиваем – салат готов!

Зимний салат из свеклы, который съедают первым: делимся рецептом оригинального блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты