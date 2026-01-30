Если вы хотите приготовить вкусный, легкий и полезный зимний салат, идеальным овощем для этого будет свекла. К тому же она отлично сочетается со всеми овощами, мясом, зеленью, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Сыр твердый 100 г

Яйца вареные 3 шт.

Свекла вареная 3 шт.

Зелень по вкусу

Чеснок 1-2 зуб.

Греческий йогурт по вкусу

Майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натираем на крупную терку.

2. Добавляем измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Заправляем греческим йогуртом и майонезом, солим и перчим по вкусу.

Перемешиваем – салат готов!

