Зимний салат из свеклы, который съедают первым: делимся рецептом оригинального блюда
Если вы хотите приготовить вкусный, легкий и полезный зимний салат, идеальным овощем для этого будет свекла. К тому же она отлично сочетается со всеми овощами, мясом, зеленью, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Сыр твердый 100 г
- Яйца вареные 3 шт.
- Свекла вареная 3 шт.
- Зелень по вкусу
- Чеснок 1-2 зуб.
- Греческий йогурт по вкусу
- Майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Отваренную свеклу, яйца и сыр натираем на крупную терку.
2. Добавляем измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Заправляем греческим йогуртом и майонезом, солим и перчим по вкусу.
Перемешиваем – салат готов!
