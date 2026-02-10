Все рецепты
Зимний сытный пельменный суп для обеда: рецепт вкусного блюда за 20 минут
Пельмени – один из самых простых и сытных продуктов из теста и фарша. Готовятся они очень просто – стоит только сварить в кипятке. Но еще из них получится очень вкусный и сытный суп.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного супа с пельменями и плавленым сыром.
Ингредиенты:
- 2 л воды
- 2 лавровых листа
- 5-6 горошин душистого перца
- 2 зубчика чеснока
- 400 г пельменей
- 1 морковь
- 1/2 лука
- 90 г плавленого сыра по желанию
- соль, зелень
Способ приготовления:
1. Воду доведите до кипения, всыпьте пельмени.
2. Сделайте овощную зажарку и добавьте в суп.
3. В конце добавьте плавленый сыр, специи, чеснок и лавровый лист.
