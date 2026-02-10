Зимний сытный пельменный суп для обеда: рецепт вкусного блюда за 20 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Зимний сытный пельменный суп для обеда: рецепт вкусного блюда за 20 минут

Пельмени – один из самых простых и сытных продуктов из теста и фарша. Готовятся они очень просто – стоит только сварить в кипятке. Но еще из них получится очень вкусный и сытный суп.

Зимний сытный пельменный суп для обеда: рецепт вкусного блюда за 20 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного супа с пельменями и плавленым сыром.

Зимний сытный пельменный суп для обеда: рецепт вкусного блюда за 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 2 лавровых листа
  • 5-6 горошин душистого перца
  • 2 зубчика чеснока
  • 400 г пельменей
  • 1 морковь
  • 1/2 лука
  • 90 г плавленого сыра по желанию
  • соль, зелень

Способ приготовления:

1. Воду доведите до кипения, всыпьте пельмени.

Зимний сытный пельменный суп для обеда: рецепт вкусного блюда за 20 минут

2. Сделайте овощную зажарку и добавьте в суп.

Зимний сытный пельменный суп для обеда: рецепт вкусного блюда за 20 минут

3. В конце добавьте плавленый сыр, специи, чеснок и лавровый лист.

Зимний сытный пельменный суп для обеда: рецепт вкусного блюда за 20 минут

