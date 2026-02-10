Пельмени – один из самых простых и сытных продуктов из теста и фарша. Готовятся они очень просто – стоит только сварить в кипятке. Но еще из них получится очень вкусный и сытный суп.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного супа с пельменями и плавленым сыром.

Ингредиенты:

2 л воды

2 лавровых листа

5-6 горошин душистого перца

2 зубчика чеснока

400 г пельменей

1 морковь

1/2 лука

90 г плавленого сыра по желанию

соль, зелень

Способ приготовления:

1. Воду доведите до кипения, всыпьте пельмени.

2. Сделайте овощную зажарку и добавьте в суп.

3. В конце добавьте плавленый сыр, специи, чеснок и лавровый лист.

