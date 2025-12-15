Зимний вариант ароматных запеченных крыльев: какой сезонный фрукт можно добавить
Для того, чтобы запеченные куриные крылья получились действительно сочными, можно добавить к мясу один фрукт. Именно сейчас продолжается его сезон, поэтому вы приготовите по-настоящему зимнее блюдо на каждый день или праздничного стола. Получится очень вкусно.
Идея приготовления сочных куриных крыльев с апельсинами в духовке опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки (плечо/драконы) – 800 г-1 кг.
- апельсин – 1 шт. (тонко нарезанный)
- лук – 1-2 шт. (тонко нарезанный)
- мед – 2 ст.л.
- кетчуп или томатный соус – 2 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- паприка – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные крылышки промыть и хорошо обсушить бумажным полотенцем.
2. Добавить к крылышкам мед, кетчуп, масло, горчицу, измельченный чеснок, паприку, соль и перец.
3. Хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт глазурью.
4. Апельсин и лук нарезать тоненькими полукольцами.
5. На дно противня выложить апельсин, сверху разложить куриные крылышки и лук.
6. Полить остатками маринада.
7. Запекать в разогретой духовке при температуре 190-200°C 35-45 минут, периодически поливая соком с противня.
8. За 5 минут до готовности еще раз смазать глазурью для красивой румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: