Для того, чтобы запеченные куриные крылья получились действительно сочными, можно добавить к мясу один фрукт. Именно сейчас продолжается его сезон, поэтому вы приготовите по-настоящему зимнее блюдо на каждый день или праздничного стола. Получится очень вкусно.

Идея приготовления сочных куриных крыльев с апельсинами в духовке опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки (плечо/драконы) – 800 г-1 кг.

апельсин – 1 шт. (тонко нарезанный)

лук – 1-2 шт. (тонко нарезанный)

мед – 2 ст.л.

кетчуп или томатный соус – 2 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

чеснок – 2-3 зубчика

паприка – 1 ч.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки промыть и хорошо обсушить бумажным полотенцем.

2. Добавить к крылышкам мед, кетчуп, масло, горчицу, измельченный чеснок, паприку, соль и перец.

3. Хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт глазурью.

4. Апельсин и лук нарезать тоненькими полукольцами.

5. На дно противня выложить апельсин, сверху разложить куриные крылышки и лук.

6. Полить остатками маринада.

7. Запекать в разогретой духовке при температуре 190-200°C 35-45 минут, периодически поливая соком с противня.

8. За 5 минут до готовности еще раз смазать глазурью для красивой румяной корочки.

