Из фарша можно сделать не только котлеты или пельмени. Такое универсальное мясо прекрасно подходит даже для сытных бутербродов. Просто выложите массу на хлеб и поджарьте на сковородке.

Идея приготовления ленивых горячих бутербродов с фаршем опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Фарш можете выбрать любой.

Ингредиенты:

батон нарезной

фарш – 300-400 г

соус

зеленый лук

соль перец – по вкусу

Ингредиенты для кляра:

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

молоко – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Батон смазать соусом.

2. Выложить фарш.

3. Окунуть в кляр.

4. Выложить на разогретую сковородку фаршем вниз.

5. Обжарить с двух сторон на среднем огне до готовности.

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