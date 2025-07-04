Значительно лучше, чем с колбасой: рецепт элементарных жареных бутербродов с фаршем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
555
Значительно лучше, чем с колбасой: рецепт элементарных жареных бутербродов с фаршем

Из фарша можно сделать не только котлеты или пельмени. Такое универсальное мясо прекрасно подходит даже для сытных бутербродов. Просто выложите массу на хлеб и поджарьте на сковородке.

Идея приготовления ленивых горячих бутербродов с фаршем опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Фарш можете выбрать любой.

Значительно лучше, чем с колбасой: рецепт элементарных жареных бутербродов с фаршем

Ингредиенты:

  • батон нарезной
  • фарш – 300-400 г
  • соус
  • зеленый лук
  • соль перец – по вкусу

Ингредиенты для кляра:

  • яйца – 2 шт.
  • соль – щепотка
  • молоко – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Значительно лучше, чем с колбасой: рецепт элементарных жареных бутербродов с фаршем

1. Батон смазать соусом.

2. Выложить фарш.

Значительно лучше, чем с колбасой: рецепт элементарных жареных бутербродов с фаршем

3. Окунуть в кляр.

Значительно лучше, чем с колбасой: рецепт элементарных жареных бутербродов с фаршем

4. Выложить на разогретую сковородку фаршем вниз.

Значительно лучше, чем с колбасой: рецепт элементарных жареных бутербродов с фаршем

5. Обжарить с двух сторон на среднем огне до готовности.

Значительно лучше, чем с колбасой: рецепт элементарных жареных бутербродов с фаршем

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