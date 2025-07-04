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Значительно лучше, чем с колбасой: рецепт элементарных жареных бутербродов с фаршем
Из фарша можно сделать не только котлеты или пельмени. Такое универсальное мясо прекрасно подходит даже для сытных бутербродов. Просто выложите массу на хлеб и поджарьте на сковородке.
Идея приготовления ленивых горячих бутербродов с фаршем опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Фарш можете выбрать любой.
Ингредиенты:
- батон нарезной
- фарш – 300-400 г
- соус
- зеленый лук
- соль перец – по вкусу
Ингредиенты для кляра:
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
- молоко – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Батон смазать соусом.
2. Выложить фарш.
3. Окунуть в кляр.
4. Выложить на разогретую сковородку фаршем вниз.
5. Обжарить с двух сторон на среднем огне до готовности.
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