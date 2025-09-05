Значительно лучше привычного пюре: как приготовить вкусную картофельную запеканку на ужин
Вместо привычного пюре с котлетами на ужин приготовьте сытную картофельную запеканку. Для начинки вам понадобится много грибов, сыра, а также зелени. Такое блюдо будет вкусным даже в холодном виде. Еще и очень бюджетно.
Идея приготовления сытного картофельного пирога с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 800 г
- шампиньоны – 300 г
- куриное филе – 350 г
- лук – 1 шт.
- твердый сыр – 100 г
- зелень
- соль, перец, паприка, хмели-сунели
- растительное масло
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 2 шт.
- сметана – 200 г
- чеснок – 3 зубчика
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель отварить. Растолочь, добавить соль и перец. Переложить в форму и разровнять, формируя бортики с помощью стакана. Полить растительным маслом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
2. На растительном масле обжарить лук. Всыпать шампиньоны, жарить до золотистой корочки. Затем добавить куриное филе, соль и специи, жарить 5 минут.
3. Картофель достать из духовки, внутрь выложить начинку.
4. Для заливки соединить яйца, сметану, соль, перец и чеснок.
5. Залить ею пирог, разровнять.
6. Готовить при температуре 180 градусах 30-40 минут. За 10 минут до готовности посыпать сыром.
7. Готовый пирог посыпать мелко нарезанной зеленью.
