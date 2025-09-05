Значительно лучше привычного пюре: как приготовить вкусную картофельную запеканку на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
Вместо привычного пюре с котлетами на ужин приготовьте сытную картофельную запеканку. Для начинки вам понадобится много грибов, сыра, а также зелени. Такое блюдо будет вкусным даже в холодном виде. Еще и очень бюджетно.

Идея приготовления сытного картофельного пирога с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 800 г
  • шампиньоны – 300 г
  • куриное филе – 350 г
  • лук – 1 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • зелень
  • соль, перец, паприка, хмели-сунели
  • растительное масло

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 200 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель отварить. Растолочь, добавить соль и перец. Переложить в форму и разровнять, формируя бортики с помощью стакана. Полить растительным маслом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

2. На растительном масле обжарить лук. Всыпать шампиньоны, жарить до золотистой корочки. Затем добавить куриное филе, соль и специи, жарить 5 минут.

3. Картофель достать из духовки, внутрь выложить начинку.

4. Для заливки соединить яйца, сметану, соль, перец и чеснок.

5. Залить ею пирог, разровнять.

6. Готовить при температуре 180 градусах 30-40 минут. За 10 минут до готовности посыпать сыром.

7. Готовый пирог посыпать мелко нарезанной зеленью.

