Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Золотая паска из 4 желтков, которая будет очень пышной и воздушной: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
606
Золотая паска из 4 желтков, которая будет очень пышной и воздушной: делимся легким рецептом

Паски можно готовить на дрожжевом тесте, а также творожном, цитрусовом и просто из творога. Для того, чтобы паска имела яркий цвет, не жалейте желтков. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и мягкой "золото" паски, которая готовится на 4 желтках.

Ингредиенты:

  • 1 кг муки 
  • 400 г молока
  • 10 желтков
  • 100 г мокрых дрожжей или 35 сухих
  • 200 г масла
  • 300 г сахара
  • 100 г изюма
  • 1/2 ч. л. соли,
  • потертая цедра с 1 лимона

Способ приготовления: 

1. Опара: дрожжи разводим в теплом молоке и добавляем 100 г сахара и 200 г муки. Все хорошо перемешать и поставить в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое.

2. После того, как смесь подрастет – добавьте остальной сахар, желтки, изюм, цедру с лимона, соль и муку. Замесить тесто до однородности и в конце добавить растопленное, но охлажденное масло. Месите примерно 10-15 минут, пока тесто не начнет отставать от рук, поле добавьте в него теплое место, чтобы увеличилось вдвое.

3. Разложите тесто на 1/3 части формы и дайте снова подняться вдвое. Духовку нагрейте до температуры 200 С. Выпекайте паску 10 минут при 200С, а затем уменьшите температуру до 170-160 С и выпекайте еще 50 минут.

Украсить можно белковым кремом!

