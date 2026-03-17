Паски можно готовить на дрожжевом тесте, а также творожном, цитрусовом и просто из творога. Для того, чтобы паска имела яркий цвет, не жалейте желтков.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной и мягкой "золото" паски, которая готовится на 4 желтках.

Ингредиенты:

1 кг муки

400 г молока

10 желтков

100 г мокрых дрожжей или 35 сухих

200 г масла

300 г сахара

100 г изюма

1/2 ч. л. соли,

потертая цедра с 1 лимона

Способ приготовления:

1. Опара: дрожжи разводим в теплом молоке и добавляем 100 г сахара и 200 г муки. Все хорошо перемешать и поставить в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое.

2. После того, как смесь подрастет – добавьте остальной сахар, желтки, изюм, цедру с лимона, соль и муку. Замесить тесто до однородности и в конце добавить растопленное, но охлажденное масло. Месите примерно 10-15 минут, пока тесто не начнет отставать от рук, поле добавьте в него теплое место, чтобы увеличилось вдвое.

3. Разложите тесто на 1/3 части формы и дайте снова подняться вдвое. Духовку нагрейте до температуры 200 С. Выпекайте паску 10 минут при 200С, а затем уменьшите температуру до 170-160 С и выпекайте еще 50 минут.

Украсить можно белковым кремом!

