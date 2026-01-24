Золотистые деруны с грибным соусом: делимся рецептом сытного блюда
Картофельные деруны – одно из самых сытных и вкусных блюд из картофеля. Готовить их можно с мясным фаршем, а также сыром, грибами. Для того, чтобы картофель не темнел и деруны были золотистыми, кулинары советуют добавить в тесто тертый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с грибным соусом, которые быстро готовятся.
Ингредиенты:
- Картофель – 6-7 шт.
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Сухой чеснок
- Соль, перец
- Масло для жарки
Для грибной подливки:
- Грибы – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Сливки 20-30% – 150 мл
- Сливочное масло – 30 г
- Соль, перец
- Сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Картофель и лук перебиваю только в блендере, тогда драники получаются нежные и пышные. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, перемешайте.
2. Жарьте маленькие деруны на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон.
3. Грибная подливка: обжарьте лук до мягкости, добавьте сливочное масло, перемешайте. Добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока испарится жидкость. Влейте сливки, посолите, поперчите. Тушите 3-5 минут до загустения. По желанию — добавьте сухой чеснок.
Подавайте деруны с соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: