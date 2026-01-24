Золотистые деруны с грибным соусом: делимся рецептом сытного блюда

Картофельные деруны – одно из самых сытных и вкусных блюд из картофеля. Готовить их можно с мясным фаршем, а также сыром, грибами. Для того, чтобы картофель не темнел и деруны были золотистыми, кулинары советуют добавить в тесто тертый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с грибным соусом, которые быстро готовятся. 

Ингредиенты: 

  • Картофель – 6-7 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Сухой чеснок
  • Соль, перец
  • Масло для жарки

Для грибной подливки:

  • Грибы – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сливки 20-30% – 150 мл
  • Сливочное масло – 30 г
  • Соль, перец
  • Сухой чеснок

Способ приготовления: 

1. Картофель и лук перебиваю только в блендере, тогда драники получаются нежные и пышные. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, перемешайте.

2. Жарьте маленькие деруны на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон.

3. Грибная подливка: обжарьте лук до мягкости, добавьте сливочное масло, перемешайте. Добавьте нарезанные грибы и готовьте, пока испарится жидкость. Влейте сливки, посолите, поперчите. Тушите 3-5 минут до загустения. По желанию — добавьте сухой чеснок.

Подавайте деруны с соусом!

