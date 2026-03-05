Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Золотистые домашние зразы по-новому: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Картофельные зразы – одно из самых сытных и вкусных, домашних блюд из картофеля. Для начинки можно использовать капусту, грибы, мясной фарш.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных зраз из картофельного теста, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

  • Картофель 1-1,2 кг
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 4-7 ст. л. (в зависимости от влажности картофеля)
  • Соль, перец по вкусу

Для начинки (на выбор):

  • Мясная: 400-500 г фарша, обжаренного с луком
  • Грибная: 300-400 г мелко нарезанных и обжаренных грибов с луком

Способ приготовления:

1. Отварите картофель в подсоленной воде. Важно слить всю воду и дать картофелю немного остыть, чтобы пар вышел — это поможет тесту быть менее липким. Разомните картофель до состояния однородного пюре без комочков. К охлажденному пюре добавьте яйцо и муку. Тщательно перемешайте. Тесто должно быть мягким, но держать форму.

2. Смочите руки водой или посыпьте мукой. Возьмите небольшую порцию картофельной массы, сделайте лепешку, положите в центр 1 ст. л. начинки и защипните края, как у пирожка.

3. Обваляйте в муке или панировочных сухарях, обжарьте до готовности.

Подавайте со сметаной!

