Золотистые домашние зразы по-новому: делимся легким рецептом
Картофельные зразы – одно из самых сытных и вкусных, домашних блюд из картофеля. Для начинки можно использовать капусту, грибы, мясной фарш.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных зраз из картофельного теста, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- Картофель 1-1,2 кг
- Яйцо 1 шт.
- Мука 4-7 ст. л. (в зависимости от влажности картофеля)
- Соль, перец по вкусу
Для начинки (на выбор):
- Мясная: 400-500 г фарша, обжаренного с луком
- Грибная: 300-400 г мелко нарезанных и обжаренных грибов с луком
Способ приготовления:
1. Отварите картофель в подсоленной воде. Важно слить всю воду и дать картофелю немного остыть, чтобы пар вышел — это поможет тесту быть менее липким. Разомните картофель до состояния однородного пюре без комочков. К охлажденному пюре добавьте яйцо и муку. Тщательно перемешайте. Тесто должно быть мягким, но держать форму.
2. Смочите руки водой или посыпьте мукой. Возьмите небольшую порцию картофельной массы, сделайте лепешку, положите в центр 1 ст. л. начинки и защипните края, как у пирожка.
3. Обваляйте в муке или панировочных сухарях, обжарьте до готовности.
Подавайте со сметаной!
