Деруны – лучшее блюдо для сытного, быстрого и бюджетного блюда для обеда, ужина или просто перекуса. Для того, чтобы деруны не были серыми, кулинары советуют добавлять в тесто сок лук или просто тертый лук. Деруны можно готовить не только на сковороде, но и запекать в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов, с чесноком и грибным соусом.

Ингредиенты:

700 г очищенного картофеля

1 яйцо

1 зубчик чеснока

1 луковица

1 ст.л. сметаны с горкой

2,5 ст.л муки

масло растительное

Соус:

1/2 шт. лука

200 г шампиньонов

1 зубчик чеснока

200 г жирных сливок

мускатный орех

соль

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель, лук, чеснок перебейте блендером. Добавьте муку, яйца, сметану, специи, перемешайте.

2. Пожарьте деруны.

3. На отдельной сковороде обжарьте грибы с луком и чесноком, добавьте сливки и специи.

Подавайте деруны с грибным соусом!

