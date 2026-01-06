Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Золотистые и хрустящие деруны: рассказываем, какой овощ нужно обязательно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Рецепт дерунов

Деруны – лучшее блюдо для сытного, быстрого и бюджетного блюда для обеда, ужина или просто перекуса. Для того, чтобы деруны не были серыми, кулинары советуют добавлять в тесто сок лук или просто тертый лук. Деруны можно готовить не только на сковороде, но и запекать в духовке. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов, с чесноком и грибным соусом. 

Ингредиенты:

  • 700 г очищенного картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 луковица
  • 1 ст.л. сметаны с горкой
  • 2,5 ст.л муки
  • масло растительное 

Соус:

  • 1/2 шт. лука
  • 200 г шампиньонов
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 г жирных сливок
  • мускатный орех
  • соль
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Картофель, лук, чеснок перебейте блендером. Добавьте муку, яйца, сметану, специи, перемешайте.

2. Пожарьте деруны.

3. На отдельной сковороде обжарьте грибы с луком и чесноком, добавьте сливки и специи.

Подавайте деруны с грибным соусом!

