Золотистые и хрустящие деруны: рассказываем, какой овощ нужно обязательно добавить в тесто
Деруны – лучшее блюдо для сытного, быстрого и бюджетного блюда для обеда, ужина или просто перекуса. Для того, чтобы деруны не были серыми, кулинары советуют добавлять в тесто сок лук или просто тертый лук. Деруны можно готовить не только на сковороде, но и запекать в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов, с чесноком и грибным соусом.
Ингредиенты:
- 700 г очищенного картофеля
- 1 яйцо
- 1 зубчик чеснока
- 1 луковица
- 1 ст.л. сметаны с горкой
- 2,5 ст.л муки
- масло растительное
Соус:
- 1/2 шт. лука
- 200 г шампиньонов
- 1 зубчик чеснока
- 200 г жирных сливок
- мускатный орех
- соль
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картофель, лук, чеснок перебейте блендером. Добавьте муку, яйца, сметану, специи, перемешайте.
2. Пожарьте деруны.
3. На отдельной сковороде обжарьте грибы с луком и чесноком, добавьте сливки и специи.
Подавайте деруны с грибным соусом!
