Золотистые сытные зразы с вкусной начинкой: делимся простым рецептом блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Золотистые сытные зразы с вкусной начинкой: делимся простым рецептом блюда для перекуса

Картофельные зразы – одно из самых простых в приготовлении и сытных блюд из картофельного пюре. Для начинки идеально подойдет тушеная капуста, грибы, мясной фарш.

Золотистые сытные зразы с вкусной начинкой: делимся простым рецептом блюда для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

  • Картофель – 600 г
  • Мука – 220-250 г муки 220 250 г
  • Соль и перец черный по вкусу
  • Масло – 2 ст. л.
  • Укроп (по желанию)
  • Капуста квашеная 200 г

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и хорошо разомните в пюре без комочков. Добавьте соль и черный перец, перемешайте. Когда пюре остынет, постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Золотистые сытные зразы с вкусной начинкой: делимся простым рецептом блюда для перекуса

2. Разделите тесто на небольшие шарики, руками сформируйте лепешку. Выложите тушеную капусту, защипните края и сформируйте пирожок.

Золотистые сытные зразы с вкусной начинкой: делимся простым рецептом блюда для перекуса

3. Обжарьте на сковородке до румяной корочки. Делайте это на небольшом огне, чтобы они успели внутри приготовиться.

Золотистые сытные зразы с вкусной начинкой: делимся простым рецептом блюда для перекуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты