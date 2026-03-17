Картофельные зразы – одно из самых простых в приготовлении и сытных блюд из картофельного пюре. Для начинки идеально подойдет тушеная капуста, грибы, мясной фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

Картофель – 600 г

Мука – 220-250 г муки 220 250 г

Соль и перец черный по вкусу

Масло – 2 ст. л.

Укроп (по желанию)

Капуста квашеная 200 г

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и хорошо разомните в пюре без комочков. Добавьте соль и черный перец, перемешайте. Когда пюре остынет, постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

2. Разделите тесто на небольшие шарики, руками сформируйте лепешку. Выложите тушеную капусту, защипните края и сформируйте пирожок.

3. Обжарьте на сковородке до румяной корочки. Делайте это на небольшом огне, чтобы они успели внутри приготовиться.

