Зразы с вкусной начинкой: делимся секретами приготовления сытного блюда
Картофельные зразы – это настоящая украинская классика. Они должны быть нежными внутри и с хрустящей золотистой корочкой снаружи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных зраз, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг (желательно сортов, которые хорошо развариваются)
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 120-150 г (зависит от влажности картофеля)
- Соль, перец, щепотка паприки по желанию
Начинка:
- Жареный фарш со специями
Способ приготовления:
1. Отварите картофель в мундире (так тесто будет менее липким). Очистите, пока теплый, и тщательно разомните в пюре без комочков. Важно: не добавляйте молоко или много масла, чтобы масса не поплыла. Добавьте к пюре яйцо, соль и постепенно вмешивайте муку, пока масса не станет эластичной.
2. Смочите руки водой или присыпьте мукой. Возьмите порцию теста, сформируйте лепешку, положите в центр 1 ст. л. начинки и соедините края, как у пирожка.
3. Обваляйте зразы в муке и жарьте на разогретом растительном масле на среднем огне по 3-5 минут с каждой стороны до румяности.
Подавайте блюдо горячим со сметаной или грибным соусом!
