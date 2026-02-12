Картофельные зразы – это настоящая украинская классика. Они должны быть нежными внутри и с хрустящей золотистой корочкой снаружи.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных зраз, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг (желательно сортов, которые хорошо развариваются)

Яйца – 1 шт.

Мука – 120-150 г (зависит от влажности картофеля)

Соль, перец, щепотка паприки по желанию

Начинка:

Жареный фарш со специями

Способ приготовления:

1. Отварите картофель в мундире (так тесто будет менее липким). Очистите, пока теплый, и тщательно разомните в пюре без комочков. Важно: не добавляйте молоко или много масла, чтобы масса не поплыла. Добавьте к пюре яйцо, соль и постепенно вмешивайте муку, пока масса не станет эластичной.

2. Смочите руки водой или присыпьте мукой. Возьмите порцию теста, сформируйте лепешку, положите в центр 1 ст. л. начинки и соедините края, как у пирожка.

3. Обваляйте зразы в муке и жарьте на разогретом растительном масле на среднем огне по 3-5 минут с каждой стороны до румяности.

Подавайте блюдо горячим со сметаной или грибным соусом!

