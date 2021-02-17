М'ясо та хурма: 5 рецептів страв, яких ви ще не куштували
М'ясо та фрукти – класичне поєднання в кулінарії. І якщо качка з яблуками або курка з лимонами – це більш-менш стандартне поєднання, то м'ясо з хурмою, мабуть, – це щось новеньке.
Але новеньке зовсім не означає несмачне. До того ж, коли ще спробувати цей мікс, якщо не зараз? Хурма – зимовий овоч, м'яса надто сильно хочеться саме в холодну пору року, тож чом би й не поекспериментувати?
Редакція FoodOboz розповідає про поєднання найзимовішого овочу з різними видами м'яса.
Хурма + хамон
хамон
хурма
бальзамічний крем
Хурму нарізати скибками, загорнути в слайси хамона. Під час подачі трохи полити бальзамічним кремом.
За таким самим принципом можна приготувати брускети з хамоном і хурмою. Підсушений хліб змастити крем-сиром, викласти скибки хурми і слайси хамона, полити бальзаміком.
Хурма + курка
куряче філе – 3 шт.
хурма – 5 шт.
ріпчаста цибуля – 1 шт.
вода або бульйон – 1 склянка
сіль, перець – на смак
олія – для смаження
Курку помити, витерти насухо паперовими рушниками. Натерти сіллю та перцем, обсмажити в олії до золотавого кольору.
Цибулю почистити, дрібно нарізати, обсмажити в каструлі з товстим дном у невеликій кількості олії.
Коли цибуля стане прозорою, додати до неї курячі грудки і порізану кубиками хурму. Залити водою або бульйоном, довести до кипіння. Зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати хвилин двадцять.
Хурма + яловичина
яловичий фарш – 350 г
ріпчаста цибуля – 1 шт.
томатна паста – 1 ст. л.
гречка або рис – 50 г
хурма – 8 шт.
сіль, перець – на смак
олія – для смаження
Рис або гречку відварити до напівготовності. З хурми зрізати верхівки та зробити в плодах поглиблення.
Цибулю почистити, дрібно нарізати, обсмажити в олії. Коли цибуля стане м'якою, додати на пательню фарш. Посолити, поперчити і смажити, поки м'ясо не втратить червоний колір. Додати відварений рис або гречку, томатну пасту і протушкувати все разом на середньому вогні хвилин 5-7.
Отриманою сумішшю начинити хурму, викласти на застелене пергаментом деко і поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 20-30 хвилин. За бажанням зверху можна посипати тертим сиром.
Хурма + качка
качине філе – 1-2 шт.
хурма – 2 шт.
синя цибуля – 1 шт.
перець чилі – на смак
кінза або петрушка – 4 гілочки
сіль – на смак
лимон – половинка
олія – 2 ст. л.
Качине філе смажимо за рецептом Володимира Ярославського. Покрокову інструкцію можна подивитися тут.
Хурму і цибулю нарізати дрібними кубиками, кінзу або петрушку порубати ножем. Додати за смаком сіль і перець чилі – можна порізати як свіжий стручок, так і додати сухі пластівці або порошок.
Вичавити сік із половинки лимона, заправити олією. Добре перемішати і подавати до качиного філе.
Хурма + індичка
хурма – 1 шт.
варена або печена індичка – 150 г
рукола – 2 жмені
зерна граната – 1 ст. л.
волоські горіхи – 2 ст. л.
сіль, перець – на смак
олія – 3 ст. л.
винний оцет або лимонний сік
Хурму помити, витерти насухо, нарізати скибками. Відварну або запечену індичку нарізати кубиками.
Викласти все в глибоку миску, додати руколу, волоські горіхи та зерна граната.
Посолити, поперчити, скропити лимонним соком і олією. Перемішати.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як можна власноруч приготувати крем-сир "Філадельфія", а також ділився з вами рецептами випічки із солодкими і солоними начинками.