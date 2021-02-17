М'ясо та хурма: 5 рецептів страв, яких ви ще не куштували

Маша Сердюк FoodOboz 20:45, 17.02.2021 Оновлено: 21:34, 17.02.2021

М'ясо та фрукти – класичне поєднання в кулінарії. І якщо качка з яблуками або курка з лимонами – це більш-менш стандартне поєднання, то м'ясо з хурмою, мабуть, – це щось новеньке.

Але новеньке зовсім не означає несмачне. До того ж, коли ще спробувати цей мікс, якщо не зараз? Хурма – зимовий овоч, м'яса надто сильно хочеться саме в холодну пору року, тож чом би й не поекспериментувати?

Редакція FoodOboz розповідає про поєднання найзимовішого овочу з різними видами м'яса.

Хамон і хурма – чудова закуска під вино.
saltandwind.com

Хурма + хамон

  • хамон

  • хурма

  • бальзамічний крем

Хурму нарізати скибками, загорнути в слайси хамона. Під час подачі трохи полити бальзамічним кремом.

За таким самим принципом можна приготувати брускети з хамоном і хурмою. Підсушений хліб змастити крем-сиром, викласти скибки хурми і слайси хамона, полити бальзаміком.

Якщо потушкувати курку з хурмою, можна отримати одразу м'ясо і гарнір.
abbeyskitchen.com

Хурма + курка

  • куряче філе – 3 шт.

  • хурма – 5 шт.

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • вода або бульйон – 1 склянка

  • сіль, перець – на смак

  • олія – для смаження

  1. Курку помити, витерти насухо паперовими рушниками. Натерти сіллю та перцем, обсмажити в олії до золотавого кольору.

  2. Цибулю почистити, дрібно нарізати, обсмажити в каструлі з товстим дном у невеликій кількості олії.

  3. Коли цибуля стане прозорою, додати до неї курячі грудки і порізану кубиками хурму. Залити водою або бульйоном, довести до кипіння. Зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати хвилин двадцять.

Фарширована хурма – зимовий аналог фаршированих перців.
nuggetmarket.com

Хурма + яловичина

  • яловичий фарш – 350 г

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • томатна паста – 1 ст. л.

  • гречка або рис – 50 г

  • хурма – 8 шт.

  • сіль, перець – на смак

  • олія – для смаження

  1. Рис або гречку відварити до напівготовності. З хурми зрізати верхівки та зробити в плодах поглиблення.

  2. Цибулю почистити, дрібно нарізати, обсмажити в олії. Коли цибуля стане м'якою, додати на пательню фарш. Посолити, поперчити і смажити, поки м'ясо не втратить червоний колір. Додати відварений рис або гречку, томатну пасту і протушкувати все разом на середньому вогні хвилин 5-7.

  3. Отриманою сумішшю начинити хурму, викласти на застелене пергаментом деко і поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 20-30 хвилин. За бажанням зверху можна посипати тертим сиром.

Гостра сальса з хурми стане чудовим доповненням до качиного філе.
feastingathome.com

Хурма + качка

  • качине філе – 1-2 шт.

  • хурма – 2 шт.

  • синя цибуля – 1 шт.

  • перець чилі – на смак

  • кінза або петрушка – 4 гілочки

  • сіль – на смак

  • лимон – половинка

  • олія – 2 ст. л.

  1. Качине філе смажимо за рецептом Володимира Ярославського. Покрокову інструкцію можна подивитися тут.

  2. Хурму і цибулю нарізати дрібними кубиками, кінзу або петрушку порубати ножем. Додати за смаком сіль і перець чилі – можна порізати як свіжий стручок, так і додати сухі пластівці або порошок.

  3. Вичавити сік із половинки лимона, заправити олією. Добре перемішати і подавати до качиного філе.

Ситний салат з індичкою і хурмою може стати повноцінною стравою.
nibblesandfeasts.com

Хурма + індичка

  • хурма – 1 шт.

  • варена або печена індичка – 150 г

  • рукола – 2 жмені

  • зерна граната – 1 ст. л.

  • волоські горіхи – 2 ст. л.

  • сіль, перець – на смак

  • олія – 3 ст. л.

  • винний оцет або лимонний сік

  1. Хурму помити, витерти насухо, нарізати скибками. Відварну або запечену індичку нарізати кубиками.

  2. Викласти все в глибоку миску, додати руколу, волоські горіхи та зерна граната.

  3. Посолити, поперчити, скропити лимонним соком і олією. Перемішати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як можна власноруч приготувати крем-сир "Філадельфія", а також ділився з вами рецептами випічки із солодкими і солоними начинками.

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