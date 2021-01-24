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Що готувати на вихідних: солодкі та солоні пироги

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Зимові вихідні – ідеальний момент для того, щоб пекти пироги. По-перше, на вихідних для цього є вільний час (принаймні, ми дуже на це сподіваємося). По-друге, навряд чи існує більш слушна пора року для тіста, ніж зима.

Редакція FoodOboz пропонує вам рецепти пирогів із солодкими та солоними начинками. Який саме приготувати – вирішувати вам.

Кіш лорен може стати відмінною закускою під вино.
Кіш лорен може стати відмінною закускою під вино. Джерело: BBC/FOOD

Кіш лорен з лососем і брокколі

Для тіста:

  • борошно – 250 г

  • вершкове масло – 125 г

  • сіль – 1 ч. л.

  • цукор – щіпка

  • вода – 3 ст. л.

Для начинки:

  • свіжий лосось – 400 г

  • свіжа брокколі – 300 г

  • твердий сир – 150 г

  • сіль, перець – на смак

  • лимонний сік – 2 ст. л.

Для заливки:

  • сметана – 300 г

  • яйця – 2 шт.

  • сіль, перець – на смак

Як готувати:

  1. Брокколі помити, розібрати на суцвіття, опустити в киплячу підсолену воду. Варити 3-4 хвилини. Відкинути на друшляк.

  2. Приготувати тісто. Просіяне борошно змішати з цукром, сіллю та маслом, нарізаним кубиками. Розтерти все в крихту. Додати крижану воду і швидко замішати тісто. Сформувати з тіста кулю, загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник на годину.

  3. Лосось почистити від шкіри і кісточок (якщо є), нарізати невеликими кубиками. Дрібно посікти вистигнуту брокколі, сир натерти на тертушці.

  4. Скропити сьомгу і брокколі лимонним соком, поперчити, посолити і перемішати з половиною тертого сиру.

  5. Тісто дістати з холодильника, розкачати завтовшки 5 мм. Викласти в форму, сформувати бортики. Надлишки тесту зрізати ножем. Накрити корж пергаментом і зверху насипати сухі боби (квасолю, горох або сочевицю). Поставити в нагріту до 180 градусів духовку, випікати 10 хвилин. Потім дістати, прибрати папір і квасолю та повернути в духовку ще на 5 хвилин.

  6. Приготувати заливку для пирога. У мисці збити яйця, додати сметану, сіль і перець, все добре перемішати.

  7. На запечений корж викласти брокколі з лососем, залити заливкою і зверху посипати половиною сиру.

  8. Відправити в духовку і запікати 30-40 хвилин. Точний час залежить від вашої духовки: начинка має стати по консистенції як запіканка і трохи підрум'янитися зверху.

Замість яблук у галету можна покласти будь-які сезонні фрукти.
Замість яблук у галету можна покласти будь-які сезонні фрукти. Джерело: realsimple.com

Галета з яблуками

  • вершкове масло – 120 г

  • борошно – 200 г

  • холодна вода – 4 ст. л.

  • сіль – щіпка

  • цукор – 2 ст. л.

  • яблука – 3 шт.

  • кориця – 1 ч. л.

  • ванільний цукор – 1 ст. л.

Як готувати:

  1. Масло змішати з цукром, борошном і сіллю. Розтерти руками в крихту. Додати воду і замісити тісто. Сформувати з тіста кулю, накрити плівкою і покласти в холодильник на годину.

  2. Деко застелити пергаментом для випічки і прямо на ньому розкачати тісто в тонке коло.

  3. Яблука нарізати скибочками, видаливши серцевину. Викласти яблука на тісто, залишивши по краях приблизно 4 см. Присипати корицею і ванільним цукром. Загорнути краї тіста по всьому діаметру.

  4. Поставити в нагріту до 190 градусів духовку і випікати близько 35 хвилин.

До курки і грибів можна додати зелений горошок.
До курки і грибів можна додати зелений горошок. Джерело: australianmushrooms.com.au

Листковий пиріг з куркою і грибами

  • листкове дріжджове тісто – 1 кг

  • куряче філе – 400 г

  • гриби – 400 г

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • твердий сир – 150 г

  • яйця – 1 шт.

  • сіль, перець – на смак

  • зелень – на смак

У листкових пирогах ви можете "грати" з начинкою на ваш власний розсуд: можете брати як м'ясо, так і овочі або сезонні фрукти і ягоди. Покроковий рецепт приготування листкового пирога з куркою і грибами дивіться тут.

До курки і грибів можна додати зелений горошок.
До курки і грибів можна додати зелений горошок. Джерело: australianmushrooms.com.au

Тарт із грушею і голубим сиром

  • тісто філо – 5 аркуші

  • вершкове масло – 50 г

  • груша середнього розміру – 2 шт.

  • сир із блакитною пліснявою – 150 г

  • коричневий цукор – 1 ч. л.

  • свіжий чебрець або розмарин – 2-3 гілочки

Як готувати:

  1. Вершкове масло розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Розморожене тісто викласти на робочу поверхню. Всі п'ять аркушів тіста вирізати по контуру форми, залишаючи відстань з два пальці шириною, аби можна було сформувати бортики.

  2. Змастити дно форми маслом. Розібрати тісто на окремі аркуші. Викласти один аркуш тіста у форму, змастити його розтопленим маслом. Зверху викласти ще один і теж змастити його олією. Повторити процедуру з усіма листами тіста.

  3. Грушу нарізати тонкими скибочками. Сир покришити. Викласти сир на дно форми, зверху викласти по колу грушу. Змастити залишками вершкового масла, присипати коричневим цукром і дрібно рубаним розмарином або чебрецем.

  4. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку і випікати близько 25 хвилин: бортики повинні трохи підрум'янитися. Перед подачею остудити.

Начинку для тертого пирога також можна зробити зі свіжих ягід.
Начинку для тертого пирога також можна зробити зі свіжих ягід. Джерело: thebeachhousekitchen.com

Тертий пиріг з варенням

  • борошно – 420 г

  • вершкове масло – 180 г

  • яйця – 2 шт.

  • варення – 300 г

  • розпушувач – 2 ч.л.

  • цукор – 300 г

  • сіль – щіпка

Для приготування тертого пирога підійде будь-яке ваше улюблене варення. Влітку такий пиріг можна готувати з будь-якими свіжими сезонними ягодами. Докладну інструкцію приготування тертого пирога з варенням можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептами з гарбуза, а також розповідав, як приготувати зігріваючі супи і зимові алкогольні коктейлі.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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