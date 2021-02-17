Мясо и хурма: 5 рецептов, которые вы еще не пробовали

Мясо и фрукты – классическое сочетание в кулинарии. И если утка с яблоками или курица с лимонами – это более или менее стандартное сочетание, то мясо с хурмой, пожалуй, это что-то новенькое.

Но новенькое вовсе не обозначает невкусное. К тому же, когда еще пробовать этот микс, если не сейчас? Хурма – зимний овощ, мяса особенно сильно хочется именно в холодное время года, поэтому почему бы не поэкспериментировать?

Редакция FoodOboz рассказывает о сочетаниях самого зимнего овоща с разными видами мяса.

Хамон и хурма – отличная закуска под вино. saltandwind.com

Хурма + хамон

хамон

хурма

бальзамический крем

Хурму нарезать дольками, завернуть в слайсы хамона. При подаче немного полить бальзамическим кремом.

По такому же принципу можно приготовить брускетты с хамоном и хурмой. Подсушенный хлеб смазать крем-сыром, выложить дольки хурмы и слайсы хамона, полить бальзамиком.

Если потушить курицу с хурмой, можно получить сразу мясо и гарнир. abbeyskitchen.com

Хурма + курица

куриное филе – 3 шт.

хурма – 5 шт.

репчатый лук – 1 шт.

вода или бульон – 1 стакан

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Натереть соль и перцем, обжарить в растительное масле до золотистого цвета. Лук почистить, мелко нарезать, обжарить в кастрюле с толстым дном в небольшом количестве растительного масла. Когда лук станет прозрачным, добавить к нему куриные грудки и порезанную кубиками хурму. Залить водой или бульоном, довести до кипения. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить минут двадцать.

Фаршированная хурма – зимний аналог фаршированных перцев. nuggetmarket.com

Хурма + говядина

говяжий фарш – 350 г

репчатый лук – 1 шт.

томатная паста – 1 ст. л.

гречка или рис – 50 г

хурма – 8 шт.

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Рис или гречку отварить до полуготовности. С хурмы срезать шляпки и сделать в плодах углубления. Лук почистить, мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Когда лук станет мягким, добавить на сковороду фарш. Посолить, поперчить и жарить, пока из мяса не уйдет краснота. Добавить отваренный рис или гречку, томатную пасту и протушить все вместе на среднем огне минут 5-7. Полученной смесью начинить хурму, выложить на устеленный пергаментом противень и поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 20-30 минут. При желании сверху можно посыпать тертым сыром.

Острая сальса из хурмы станет отличным дополнениям к утиному филе. feastingathome.com

Хурма + утка

утиное филе – 1-2 шт.

хурма – 2 шт.

синий лук – 1 шт.

перец чили – по вкусу

кинза или петрушка – 4 веточки

соль – по вкусу

лимон – половинка

растительное масло – 2 ст. л.

Утиное филе жарим по рецепту Владимира Ярославского. Пошаговую инструкцию можно посмотреть здесь. Хурму и лук нарезать мелкими кубиками, кинзу или петрушку порубить ножом. Добавить по вкусу соль и перец чили – можно порезать как свежий стручок, так и добавить сухие хлопья или порошок. Выдавить сок из половинки лимона, сбрызнуть маслом. Хорошо перемешать и подавать к утиному филе.

Сытный салат с индейкой и хурмой может стать полноценным блюдом. nibblesandfeasts.com

Хурма + индейка

хурма – 1 шт.

вареная или печеная индейка – 150 г

руккола – 2 жмени

зерна граната – 1 ст. л.

грецкие орехи – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 3 ст. л.

винный уксус или лимонный сок

Хурму помыть, вытереть насухо, нарезать дольками. Отварную или запеченную индейку нарезать кубиками. Выложить все в глубокую миску, добавить рукколу, грецкие орехи и зерна граната. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом. Перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно самостоятельно приготовить крем-сыр "Филадельфия", а также делился с вами рецептам выпечки со сладкими и солеными начинками.