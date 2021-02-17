Мясо и хурма: 5 рецептов, которые вы еще не пробовали
Мясо и фрукты – классическое сочетание в кулинарии. И если утка с яблоками или курица с лимонами – это более или менее стандартное сочетание, то мясо с хурмой, пожалуй, это что-то новенькое.
Но новенькое вовсе не обозначает невкусное. К тому же, когда еще пробовать этот микс, если не сейчас? Хурма – зимний овощ, мяса особенно сильно хочется именно в холодное время года, поэтому почему бы не поэкспериментировать?
Редакция FoodOboz рассказывает о сочетаниях самого зимнего овоща с разными видами мяса.
Хурма + хамон
хамон
хурма
бальзамический крем
Хурму нарезать дольками, завернуть в слайсы хамона. При подаче немного полить бальзамическим кремом.
По такому же принципу можно приготовить брускетты с хамоном и хурмой. Подсушенный хлеб смазать крем-сыром, выложить дольки хурмы и слайсы хамона, полить бальзамиком.
Хурма + курица
куриное филе – 3 шт.
хурма – 5 шт.
репчатый лук – 1 шт.
вода или бульон – 1 стакан
соль, перец – по вкусу
растительное масло – для жарки
Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Натереть соль и перцем, обжарить в растительное масле до золотистого цвета.
Лук почистить, мелко нарезать, обжарить в кастрюле с толстым дном в небольшом количестве растительного масла.
Когда лук станет прозрачным, добавить к нему куриные грудки и порезанную кубиками хурму. Залить водой или бульоном, довести до кипения. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить минут двадцать.
Хурма + говядина
говяжий фарш – 350 г
репчатый лук – 1 шт.
томатная паста – 1 ст. л.
гречка или рис – 50 г
хурма – 8 шт.
соль, перец – по вкусу
растительное масло – для жарки
Рис или гречку отварить до полуготовности. С хурмы срезать шляпки и сделать в плодах углубления.
Лук почистить, мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Когда лук станет мягким, добавить на сковороду фарш. Посолить, поперчить и жарить, пока из мяса не уйдет краснота. Добавить отваренный рис или гречку, томатную пасту и протушить все вместе на среднем огне минут 5-7.
Полученной смесью начинить хурму, выложить на устеленный пергаментом противень и поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 20-30 минут. При желании сверху можно посыпать тертым сыром.
Хурма + утка
утиное филе – 1-2 шт.
хурма – 2 шт.
синий лук – 1 шт.
перец чили – по вкусу
кинза или петрушка – 4 веточки
соль – по вкусу
лимон – половинка
растительное масло – 2 ст. л.
Утиное филе жарим по рецепту Владимира Ярославского. Пошаговую инструкцию можно посмотреть здесь.
Хурму и лук нарезать мелкими кубиками, кинзу или петрушку порубить ножом. Добавить по вкусу соль и перец чили – можно порезать как свежий стручок, так и добавить сухие хлопья или порошок.
Выдавить сок из половинки лимона, сбрызнуть маслом. Хорошо перемешать и подавать к утиному филе.
Хурма + индейка
хурма – 1 шт.
вареная или печеная индейка – 150 г
руккола – 2 жмени
зерна граната – 1 ст. л.
грецкие орехи – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 3 ст. л.
винный уксус или лимонный сок
Хурму помыть, вытереть насухо, нарезать дольками. Отварную или запеченную индейку нарезать кубиками.
Выложить все в глубокую миску, добавить рукколу, грецкие орехи и зерна граната.
Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом. Перемешать.
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