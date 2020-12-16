М'ясо та фрукти: 5 рецептів, які можна приготувати на Різдво

Маша Сердюк FoodOboz 18:18, 16.12.2020

Наближається Різдво, а це означає, що настав час подумати над святковим меню. Пропонуємо вам трохи поекспериментувати на кухні і спробувати поєднання м'яса з фруктами і ягодами.

Редакція FoodOboz пропонує приготувати на Різдво качку з яблуками, курку з апельсинами, яловичину з вишнею, свинину з чорносливом і баранину з айвою.

Качка з яблуками

Яблука найкраще брати кислуваті.
carolinescooking.com

  • качка (ціла) – 1 шт.

  • зелені яблука – 2 шт.

  • сіль, перець – за смаком

  • лимон – 1 шт.

  • соєвий соус – 3 ст. л.

  • імбир – невеликий шматочок

  • бальзамічний оцет – 1 ч. л.

  • рідкий мед – 1 ст. л.

  • олія – 1 ст. л.

Приготування:

  1. Приготувати маринад. З лимона вичавити сік, додати до нього соєвий соус, мед, бальзамічний оцет, олію та натертий на дрібній тертці імбир. Все добре перемішати.

  2. Качку випатрати, помити, витерти насухо паперовим рушником. Натерти сіллю і перцем і обмазати з усіх боків маринадом. Поставити в холодильник маринуватися мінімум на три години (можна на ніч).

  3. Яблука розрізати навпіл, видалити серцевину, нарізати скибочками. Укласти яблука всередину качки.

  4. Качку з яблуками викласти у змащену маслом форму для запікання, накрити фольгою і поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати півтори години.

  5. За 15 хвилин до готовності зняти фольгу, аби качка добре підрум'янилася зверху.

Курка з апельсинами

Замість ніжок можна взяти крила або стегенця.
pardonyourfrench.com

  • курячі ніжки – 1 кг

  • апельсин – 1 шт.

  • апельсиновий сік – 150 мл

  • фенхель – 1 шт.

  • часник – 5 зубчиків

  • цибуля – 2-3 шт.

  • сіль, перець – за смаком

  • олія

Приготування:

  1. Форму змастити олією. Апельсин помити і нарізати кружечками, викласти на дно форми.

  2. Курку помити, підсушити паперовими рушниками, натерти сіллю, перцем і олією. Викласти поверх апельсинів. Додати нарізану на чотири частини цибулю і фенхель, а також зубчики часнику.

  3. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку на півгодини. Через 30 хвилин дістати, полити курку апельсиновим соком, закрити фольгою і повернути в духовку ще хвилин на двадцять.

  4. Потім дістати, зняти фольгу, полити соком з курки і знову повернути в духовку хвилин на десять – поки курка знову не підрум'яниться.

Яловичина c вишнею

Вишневий соус також можна подавати окремо.
foodandwine.com

  • яловичина – 500 г

  • вишня без кісточок – 300 г

  • соєвий соус – 2 ст. л.

  • часник – 2-3 зубчики

  • перець чилі – 1 стручок

  • цукор – 0.5 ч. л.

  • олія – для смаження

Приготування:

  1. Яловичину промити, обсушити паперовим рушником, нарізати невеликими кубиками. Викласти на розігріту і змащену олією сковорідку, смажити, помішуючи, поки м'ясо не підрум'яниться з усіх боків.

  2. Коли м'ясо схопиться скоринкою, додати трохи води і залишити тушкуватися на повільному вогні.

  3. Поки яловичина тушкується, в окремому сотейнику приготувати вишневий соус. Перець чилі розрізати вздовж навпіл, видалити кісточки і нарізати півкільцями. Обсмажити в сотейнику в невеликій кількості олії.

  4. Коли перець трошки підсмамжиться, додати в сотейник вишню без кісточок. Якщо вишня заморожена, її потрібно попередньо розморозити.

  5. Додати цукор, добре перемішати і тушкувати ще хвилин п'ять.

  6. Часник почистити і дрібно порубати ножем. Додати до вишні, влити соєвий соус. Перемішати, протушкувати все разом пару хвилин.

  7. Отриману суміш влити в сковороду з м'ясом, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогнем хвилин двадцять, поки м'ясо не стане м'яким.

Свинина з чорносливом

Замість чорносливу можна взяти свіжі сливи.
myheartbeets.com

  • нежирна свинина – 750 г

  • чоpнocлив бeз кіcтoчок – 250 г

  • ріпчаста цибуля – 2 шт.

  • болгарська пepeц – 1 шт

  • тoмaтнaя пacтa – 2 cт. л.

  • олія – для смаження

  • cіль, пepeць – за смаком

  • цукор – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Чорнослив замочити в теплій воді. Мяco помити, підсушити паперовими рушниками. Нapізати невеликими шматочками, викласти в каструлю, обсмажити в олії до золотавого кольору.

  2. Підсмажену свинину пepeкласти нa тapілку, в каструлю викласти нарізану півкільцями цибулю, смажити до м'якості.

  3. До смаженої цибулі дoдати порізаний дрібними кубиками болгарський перець. Смажити, помішуючи, пoки пepeць нe cтaнe м'яким.

  4. Дoдати тoмaтную пacту, смажити oвoчі з тoмaтoм пару хвилин, потім додати сіль, пepeць і цукор. Цукор потрібен, аби збалансувати кислоту томатної пасти.

  5. Влити в каструлю склянку гарячою води, пepeмішaти, накрити кришкою і тушкувати coуc на середньому вогні.

  6. Коли соус почне кипіти, додати в каструлю смажену свинину та чорнослив. Якщо сливи великі за розміром, їх мoжна розрізати на кілька частин. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і тушкувати хвилин 15-20.

Баранина з айвою

За бажанням можна додати дрібно посічену кінзу.
telegraph.co.uk

  • баранина (м'якоть) – 1 кг

  • айва – 4 шт.

  • ріпчаста цибуля – 1 шт.

  • олія – 2 ст. л.

  • сіль – за смаком

  • коріандр – за смаком

  • зіра – за смаком

  • перець чилі пластівцями – за смаком

Приготування:

  1. Баранину помити, обсушити паперовими рушниками, нарізати невеликими шматочками. Обсмажити в каструлі або глибокій сковороді на олії до рум'яного кольору з усіх боків.

  2. Цибулю почистити від лушпиння, нарізати півкільцями, додати до баранини. Смажити, помішуючи, поки цибуля не стане прозорою.

  3. Айву ретельно промити у воді, видаливши ворсистий шар на її поверхні. Розрізати на четвертинки, вирізати серцевину, промити і нарізати скибочками. Додати до баранини з цибулею.

  4. Додати сіль, перець та інші спеції за смаком, все помішати, долити трохи води (так, щоб вода покривала м'ясо на два пальця).

  5. Накрити кришкою, зменшити вогонь до дуже слабкого і тушкувати хвилин 30-40, поки баранина з айвою не стануть м'якими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про соусах, які можуть замінити майонез в новорічних салатах, ділився з вами рецептами олів'є без м'яса і докторської ковбаси, а також писав про салати, які стануть прекрасною альтернативою радянським стравам на новорічному столі.

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