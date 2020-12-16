М'ясо та фрукти: 5 рецептів, які можна приготувати на Різдво
Наближається Різдво, а це означає, що настав час подумати над святковим меню. Пропонуємо вам трохи поекспериментувати на кухні і спробувати поєднання м'яса з фруктами і ягодами.
Редакція FoodOboz пропонує приготувати на Різдво качку з яблуками, курку з апельсинами, яловичину з вишнею, свинину з чорносливом і баранину з айвою.
Качка з яблуками
качка (ціла) – 1 шт.
зелені яблука – 2 шт.
сіль, перець – за смаком
лимон – 1 шт.
соєвий соус – 3 ст. л.
імбир – невеликий шматочок
бальзамічний оцет – 1 ч. л.
рідкий мед – 1 ст. л.
олія – 1 ст. л.
Приготування:
Приготувати маринад. З лимона вичавити сік, додати до нього соєвий соус, мед, бальзамічний оцет, олію та натертий на дрібній тертці імбир. Все добре перемішати.
Качку випатрати, помити, витерти насухо паперовим рушником. Натерти сіллю і перцем і обмазати з усіх боків маринадом. Поставити в холодильник маринуватися мінімум на три години (можна на ніч).
Яблука розрізати навпіл, видалити серцевину, нарізати скибочками. Укласти яблука всередину качки.
Качку з яблуками викласти у змащену маслом форму для запікання, накрити фольгою і поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати півтори години.
За 15 хвилин до готовності зняти фольгу, аби качка добре підрум'янилася зверху.
Курка з апельсинами
курячі ніжки – 1 кг
апельсин – 1 шт.
апельсиновий сік – 150 мл
фенхель – 1 шт.
часник – 5 зубчиків
цибуля – 2-3 шт.
сіль, перець – за смаком
олія
Приготування:
Форму змастити олією. Апельсин помити і нарізати кружечками, викласти на дно форми.
Курку помити, підсушити паперовими рушниками, натерти сіллю, перцем і олією. Викласти поверх апельсинів. Додати нарізану на чотири частини цибулю і фенхель, а також зубчики часнику.
Поставити в нагріту до 200 градусів духовку на півгодини. Через 30 хвилин дістати, полити курку апельсиновим соком, закрити фольгою і повернути в духовку ще хвилин на двадцять.
Потім дістати, зняти фольгу, полити соком з курки і знову повернути в духовку хвилин на десять – поки курка знову не підрум'яниться.
Яловичина c вишнею
яловичина – 500 г
вишня без кісточок – 300 г
соєвий соус – 2 ст. л.
часник – 2-3 зубчики
перець чилі – 1 стручок
цукор – 0.5 ч. л.
олія – для смаження
Приготування:
Яловичину промити, обсушити паперовим рушником, нарізати невеликими кубиками. Викласти на розігріту і змащену олією сковорідку, смажити, помішуючи, поки м'ясо не підрум'яниться з усіх боків.
Коли м'ясо схопиться скоринкою, додати трохи води і залишити тушкуватися на повільному вогні.
Поки яловичина тушкується, в окремому сотейнику приготувати вишневий соус. Перець чилі розрізати вздовж навпіл, видалити кісточки і нарізати півкільцями. Обсмажити в сотейнику в невеликій кількості олії.
Коли перець трошки підсмамжиться, додати в сотейник вишню без кісточок. Якщо вишня заморожена, її потрібно попередньо розморозити.
Додати цукор, добре перемішати і тушкувати ще хвилин п'ять.
Часник почистити і дрібно порубати ножем. Додати до вишні, влити соєвий соус. Перемішати, протушкувати все разом пару хвилин.
Отриману суміш влити в сковороду з м'ясом, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогнем хвилин двадцять, поки м'ясо не стане м'яким.
Свинина з чорносливом
нежирна свинина – 750 г
чоpнocлив бeз кіcтoчок – 250 г
ріпчаста цибуля – 2 шт.
болгарська пepeц – 1 шт
тoмaтнaя пacтa – 2 cт. л.
олія – для смаження
cіль, пepeць – за смаком
цукор – 1 ч. л.
Приготування:
Чорнослив замочити в теплій воді. Мяco помити, підсушити паперовими рушниками. Нapізати невеликими шматочками, викласти в каструлю, обсмажити в олії до золотавого кольору.
Підсмажену свинину пepeкласти нa тapілку, в каструлю викласти нарізану півкільцями цибулю, смажити до м'якості.
До смаженої цибулі дoдати порізаний дрібними кубиками болгарський перець. Смажити, помішуючи, пoки пepeць нe cтaнe м'яким.
Дoдати тoмaтную пacту, смажити oвoчі з тoмaтoм пару хвилин, потім додати сіль, пepeць і цукор. Цукор потрібен, аби збалансувати кислоту томатної пасти.
Влити в каструлю склянку гарячою води, пepeмішaти, накрити кришкою і тушкувати coуc на середньому вогні.
Коли соус почне кипіти, додати в каструлю смажену свинину та чорнослив. Якщо сливи великі за розміром, їх мoжна розрізати на кілька частин. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і тушкувати хвилин 15-20.
Баранина з айвою
баранина (м'якоть) – 1 кг
айва – 4 шт.
ріпчаста цибуля – 1 шт.
олія – 2 ст. л.
сіль – за смаком
коріандр – за смаком
зіра – за смаком
перець чилі пластівцями – за смаком
Приготування:
Баранину помити, обсушити паперовими рушниками, нарізати невеликими шматочками. Обсмажити в каструлі або глибокій сковороді на олії до рум'яного кольору з усіх боків.
Цибулю почистити від лушпиння, нарізати півкільцями, додати до баранини. Смажити, помішуючи, поки цибуля не стане прозорою.
Айву ретельно промити у воді, видаливши ворсистий шар на її поверхні. Розрізати на четвертинки, вирізати серцевину, промити і нарізати скибочками. Додати до баранини з цибулею.
Додати сіль, перець та інші спеції за смаком, все помішати, долити трохи води (так, щоб вода покривала м'ясо на два пальця).
Накрити кришкою, зменшити вогонь до дуже слабкого і тушкувати хвилин 30-40, поки баранина з айвою не стануть м'якими.
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