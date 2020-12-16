Приближается Рождество, а это значит, что пора подумать над праздничным меню. Предлагем вам немного поэкспериментировать на кухне и попробовать сочетание мяса с фруктами и ягодами. Уверяем вас: это вкусно!

Редакция FoodOboz предлагает приготовить на Рождество утку с яблоками, курицу с апельсинами, говядину с вишней, свинину с черносливом и баранину с айвой.

Утка с яблоками

Яблоки лучше всего брать кисловатые. carolinescooking.com

утка (целая) — 1 шт.

зеленые яблоки — 2 шт.

соль, перец — по вкусу

лимон — 1 шт.

соевый соус — 3 ст. л.

имбирь — небольшой кусочек

бальзамический уксус — 1 ч. л.

жидкий мед — 1 ст. л.

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Приготовить маринад. Из лимона выдавить сок, добавить к нему соевый соус, мед, бальзамический уксус, растительное мало и натертый на мелкой терке имбирь. Все хорошо перемешать. Утку выпотрошить, помыть, вытереть насухо бумажным полотенцем. Натереть солью и перцем и обмазать со всех сторон маринадом. Поставить в холодильник мариноваться минимум на три часа (можно на ночь). Яблоки разрезать пополам, удалить сердцевину, нарезать дольками. Уложить яблоки внутрь утки. Утку с яблоками выложить в смазанную маслом форму для запекания, накрыть фольгой и поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать полтора часа. За 15 минут до готовности снять фольгу, чтобы утка хорошо подрумянилась сверху.

Курица с апельсинами

Вместо ножек можно взять крылья или бедрышки. pardonyourfrench.com

куриные ножки — 1 кг

апельсин — 1 шт.

апельсиновый сок — 150 мл

фенхель — 1 шт.

чеснок — 5 зубчиков

лук — 2-3 шт.

соль, перец — по вкусу

растительное масло

Приготовление:

Форму смазать растительным маслом. Апельсин помыть и нарезать кружочками, выложить на дно формы. Курицу помыть, подсушить бумажными полотенцами, натереть солью, перцем и растительным маслом. Выложить поверх апельсинов. Добавляем нарезанный на четыре части лук и фенхель, а также зубчики чеснока. Поставить в нагретую до 200 градусов духовку на полчаса. Через 30 минут достать, полить курицу апельсиновым соком, закрыть фольгой и вернуть в духовку еще минут на двадцать. Затем достать, снять фольгу, полить соком с курицы и опять вернуть в духовку минут на десять — пока курица снова не подрумянится.

Говядина c вишней

Вишневый соус также можно подавать отдельно. foodandwine.com

говядина – 500 г

вишня без косточек – 300 г

соевый соус – 2 ст. л.

чеснок – 2-3 зубчика

перец чили – 1 стручок

сахар – 0.5 ч. л.

растительное масло – для жарки

Приготовление:

Говядину промыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать небольшими кубиками. Выложить на разогретую и смазанную растительным маслом сковороду, жарить, помешивая, пока мясо не подрумянится со всех сторон. Когда мясо схватится корочкой, добавляем немного воды и оставляем томиться на медленном огне. Пока говядина тушится, в отдельном сотейнике приготовить вишневый соус. Перец чили разрезать вдоль пополам, удалить косточки и нарезать полукольцами. Обжарить в сотейнике в небольшом количестве масла. Когда перец немножко прожарится, добавить в сотейник вишню без косточек. Если вишня замороженная, ее нужно предварительно разморозить. Добавить сахар, хорошо перемешать и тушить минут пять. Чеснок почистить и мелко порубить ножом. Добавить в сотейник с вишней, влить соевый соус. Перемешать, протушить все вместе пару минут. Полученную смесь влить в сковороду с мясом, накрыть крышкой и тушить на медленном огнем минут двадцать, пока мясо не станет мягким.

Свинина с черносливом

Вместо чернослива можно взять свежие сливы. myheartbeets.com

нежирная свинина — 750 г

чepнocлив бeз кocтoчeк — 250 г

репчатый лук — 2 шт.

болгарский пepeц — 1 шт

тoмaтнaя пacтa — 2 cт. л.

растительное мacлo — для жарки

coль, пepeц — по вкусу

caxap — 1 ч. л.

Приготовление:

Чернослив замочить в теплой воде. Мяco помыть, подсушить бумажными полотенцами. Нapeзaть небольшими куcoчками, выложить в кастрюлю, обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Обжapeнную cвинину пepeлoжить нa тapeлку, в кастрюлю выложить нарезанный полукольцами лук, обжарить до мягкости. К oбжapeннoму луку дoбaвить нapeзaнный мелкими кубиками болгарский перец . Жарить, помешивая, пoкa пepeц нe cтaнeт мягким. Дoбaвить тoмaтную пacту, жарить oвoщи c тoмaтoм пару минут, зaтeм дoбaвить coль, пepeц и caxap. Сахар нужен, чтобы сбалансировать кислоту томатной пасты. Влить в кастрюлю cтaкaн гopячeй вoды, пepeмeшaть, накрыть крышкой и протушить coуc на среднем огне. Когда соус начнет кипеть, дoбaвить в кастрюлю oбжapeнную cвинину и чepнocлив. Еcли cливы кpупныe, иx мoжнo paзpeзaть нa нecкoлькo чacтeй. Довести до кипения, затем убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить минут 15-20.

Баранина с айвой

По желанию можно добавить мелко рубленную кинзу. telegraph.co.uk

баранина (мякоть) — 1 кг

айва — 4 шт.

репчатый лук — 1 шт.

растительное масло — 2 ст. л.

соль — по вкусу

кориандр — по вкусу

зира — по вкусу

перец чили хлопьями — по вкусу

Приготовление:

Баранину помыть обсушить бумажными полотенцами, нарезать небольшими кусочками. Обжарить в кастрюле или глубокой сковороде на растительном масле до румяного цвета со всех сторон. Лук почистить от шелухи, нарезать полукольцами, добавить к баранине. Жарить, помешивая, пока лук не станет прозрачным. Айву тщательно промыть в воде, удалив ворсистый слой на ее поверхности. Разрезать на четвертинки, вырезать сердцевину, промыть и нарезать ломтиками. Добавить к баранине с луком. Добавить соль, перец и другие специи по вкусу, все промешать, долить немного воды (так, чтобы вода покрывала мясо на два пальца). Накрыть крышкой, убавить огонь до очень слабого и тушить минут 30-40, пока баранина с айвой не станут мягкими.

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