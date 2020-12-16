Мясо и фрукты: 5 рецептов, которые можно приготовить на Рождество

Маша Сердюк FoodOboz 18:18, 16.12.2020

Приближается Рождество, а это значит, что пора подумать над праздничным меню. Предлагем вам немного поэкспериментировать на кухне и попробовать сочетание мяса с фруктами и ягодами. Уверяем вас: это вкусно!

Редакция FoodOboz предлагает приготовить на Рождество утку с яблоками, курицу с апельсинами, говядину с вишней, свинину с черносливом и баранину с айвой.

Утка с яблоками

Яблоки лучше всего брать кисловатые.
carolinescooking.com

  • утка (целая) — 1 шт.

  • зеленые яблоки — 2 шт.

  • соль, перец — по вкусу

  • лимон — 1 шт.

  • соевый соус — 3 ст. л.

  • имбирь — небольшой кусочек

  • бальзамический уксус — 1 ч. л.

  • жидкий мед — 1 ст. л.

  • растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Приготовить маринад. Из лимона выдавить сок, добавить к нему соевый соус, мед, бальзамический уксус, растительное мало и натертый на мелкой терке имбирь. Все хорошо перемешать.

  2. Утку выпотрошить, помыть, вытереть насухо бумажным полотенцем. Натереть солью и перцем и обмазать со всех сторон маринадом. Поставить в холодильник мариноваться минимум на три часа (можно на ночь).

  3. Яблоки разрезать пополам, удалить сердцевину, нарезать дольками. Уложить яблоки внутрь утки.

  4. Утку с яблоками выложить в смазанную маслом форму для запекания, накрыть фольгой и поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать полтора часа.

  5. За 15 минут до готовности снять фольгу, чтобы утка хорошо подрумянилась сверху.

Курица с апельсинами

Вместо ножек можно взять крылья или бедрышки.
pardonyourfrench.com

  • куриные ножки — 1 кг

  • апельсин — 1 шт.

  • апельсиновый сок — 150 мл

  • фенхель — 1 шт.

  • чеснок — 5 зубчиков

  • лук — 2-3 шт.

  • соль, перец — по вкусу

  • растительное масло

Приготовление:

  1. Форму смазать растительным маслом. Апельсин помыть и нарезать кружочками, выложить на дно формы.

  2. Курицу помыть, подсушить бумажными полотенцами, натереть солью, перцем и растительным маслом. Выложить поверх апельсинов. Добавляем нарезанный на четыре части лук и фенхель, а также зубчики чеснока.

  3. Поставить в нагретую до 200 градусов духовку на полчаса. Через 30 минут достать, полить курицу апельсиновым соком, закрыть фольгой и вернуть в духовку еще минут на двадцать.

  4. Затем достать, снять фольгу, полить соком с курицы и опять вернуть в духовку минут на десять — пока курица снова не подрумянится.

Говядина c вишней

Вишневый соус также можно подавать отдельно.
foodandwine.com

  • говядина – 500 г

  • вишня без косточек – 300 г

  • соевый соус – 2 ст. л.

  • чеснок – 2-3 зубчика

  • перец чили – 1 стручок

  • сахар – 0.5 ч. л.

  • растительное масло – для жарки

Приготовление:

  1. Говядину промыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать небольшими кубиками. Выложить на разогретую и смазанную растительным маслом сковороду, жарить, помешивая, пока мясо не подрумянится со всех сторон.

  2. Когда мясо схватится корочкой, добавляем немного воды и оставляем томиться на медленном огне.

  3. Пока говядина тушится, в отдельном сотейнике приготовить вишневый соус. Перец чили разрезать вдоль пополам, удалить косточки и нарезать полукольцами. Обжарить в сотейнике в небольшом количестве масла.

  4. Когда перец немножко прожарится, добавить в сотейник вишню без косточек. Если вишня замороженная, ее нужно предварительно разморозить.

  5. Добавить сахар, хорошо перемешать и тушить минут пять.

  6. Чеснок почистить и мелко порубить ножом. Добавить в сотейник с вишней, влить соевый соус. Перемешать, протушить все вместе пару минут.

  7. Полученную смесь влить в сковороду с мясом, накрыть крышкой и тушить на медленном огнем минут двадцать, пока мясо не станет мягким.

Свинина с черносливом

Вместо чернослива можно взять свежие сливы.
myheartbeets.com

  • нежирная свинина — 750 г

  • чepнocлив бeз кocтoчeк — 250 г

  • репчатый лук — 2 шт.

  • болгарский пepeц — 1 шт

  • тoмaтнaя пacтa — 2 cт. л.

  • растительное мacлo — для жарки

  • coль, пepeц — по вкусу

  • caxap — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Чернослив замочить в теплой воде. Мяco помыть, подсушить бумажными полотенцами. Нapeзaть небольшими куcoчками, выложить в кастрюлю, обжарить в растительном масле до золотистого цвета.

  2. Обжapeнную cвинину пepeлoжить нa тapeлку, в кастрюлю выложить нарезанный полукольцами лук, обжарить до мягкости.

  3. К oбжapeннoму луку дoбaвить нapeзaнный мелкими кубиками болгарский перец . Жарить, помешивая, пoкa пepeц нe cтaнeт мягким.

  4. Дoбaвить тoмaтную пacту, жарить oвoщи c тoмaтoм пару минут, зaтeм дoбaвить coль, пepeц и caxap. Сахар нужен, чтобы сбалансировать кислоту томатной пасты.

  5. Влить в кастрюлю cтaкaн гopячeй вoды, пepeмeшaть, накрыть крышкой и протушить coуc на среднем огне.

  6. Когда соус начнет кипеть, дoбaвить в кастрюлю oбжapeнную cвинину и чepнocлив. Еcли cливы кpупныe, иx мoжнo paзpeзaть нa нecкoлькo чacтeй. Довести до кипения, затем убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить минут 15-20.

Баранина с айвой

По желанию можно добавить мелко рубленную кинзу.
telegraph.co.uk

  • баранина (мякоть) — 1 кг

  • айва — 4 шт.

  • репчатый лук — 1 шт.

  • растительное масло — 2 ст. л.

  • соль — по вкусу

  • кориандр — по вкусу

  • зира — по вкусу

  • перец чили хлопьями — по вкусу

Приготовление:

  1. Баранину помыть обсушить бумажными полотенцами, нарезать небольшими кусочками. Обжарить в кастрюле или глубокой сковороде на растительном масле до румяного цвета со всех сторон.

  2. Лук почистить от шелухи, нарезать полукольцами, добавить к баранине. Жарить, помешивая, пока лук не станет прозрачным.

  3. Айву тщательно промыть в воде, удалив ворсистый слой на ее поверхности. Разрезать на четвертинки, вырезать сердцевину, промыть и нарезать ломтиками. Добавить к баранине с луком.

  4. Добавить соль, перец и другие специи по вкусу, все промешать, долить немного воды (так, чтобы вода покрывала мясо на два пальца).

  5. Накрыть крышкой, убавить огонь до очень слабого и тушить минут 30-40, пока баранина с айвой не станут мягкими.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о соусах, которые могут заменить майонез в новогодних салатах, делился с вами рецептами оливье без мяса и докторской колбасы, а также писал о салатах, которые станут прекрасной альтернативой советским блюдам на новогоднем столе.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

Украина может потерять $1 триллион: Дыхне раскрыл подводные камни первого аудита страны

Украина взяла первое "золото" на Кубке мира по борьбе

Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму, назвав ставленников Москвы оккупантами

Налоги в Украине могут снизить почти на 20%, – Гетманцев

"Дизель Шоу" высмеяли Пушкина и Шевченко и разочаровали фанатов. Видео