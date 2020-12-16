Мясо и фрукты: 5 рецептов, которые можно приготовить на Рождество
Приближается Рождество, а это значит, что пора подумать над праздничным меню. Предлагем вам немного поэкспериментировать на кухне и попробовать сочетание мяса с фруктами и ягодами. Уверяем вас: это вкусно!
Редакция FoodOboz предлагает приготовить на Рождество утку с яблоками, курицу с апельсинами, говядину с вишней, свинину с черносливом и баранину с айвой.
Утка с яблоками
утка (целая) — 1 шт.
зеленые яблоки — 2 шт.
соль, перец — по вкусу
лимон — 1 шт.
соевый соус — 3 ст. л.
имбирь — небольшой кусочек
бальзамический уксус — 1 ч. л.
жидкий мед — 1 ст. л.
растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
Приготовить маринад. Из лимона выдавить сок, добавить к нему соевый соус, мед, бальзамический уксус, растительное мало и натертый на мелкой терке имбирь. Все хорошо перемешать.
Утку выпотрошить, помыть, вытереть насухо бумажным полотенцем. Натереть солью и перцем и обмазать со всех сторон маринадом. Поставить в холодильник мариноваться минимум на три часа (можно на ночь).
Яблоки разрезать пополам, удалить сердцевину, нарезать дольками. Уложить яблоки внутрь утки.
Утку с яблоками выложить в смазанную маслом форму для запекания, накрыть фольгой и поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать полтора часа.
За 15 минут до готовности снять фольгу, чтобы утка хорошо подрумянилась сверху.
Курица с апельсинами
куриные ножки — 1 кг
апельсин — 1 шт.
апельсиновый сок — 150 мл
фенхель — 1 шт.
чеснок — 5 зубчиков
лук — 2-3 шт.
соль, перец — по вкусу
растительное масло
Приготовление:
Форму смазать растительным маслом. Апельсин помыть и нарезать кружочками, выложить на дно формы.
Курицу помыть, подсушить бумажными полотенцами, натереть солью, перцем и растительным маслом. Выложить поверх апельсинов. Добавляем нарезанный на четыре части лук и фенхель, а также зубчики чеснока.
Поставить в нагретую до 200 градусов духовку на полчаса. Через 30 минут достать, полить курицу апельсиновым соком, закрыть фольгой и вернуть в духовку еще минут на двадцать.
Затем достать, снять фольгу, полить соком с курицы и опять вернуть в духовку минут на десять — пока курица снова не подрумянится.
Говядина c вишней
говядина – 500 г
вишня без косточек – 300 г
соевый соус – 2 ст. л.
чеснок – 2-3 зубчика
перец чили – 1 стручок
сахар – 0.5 ч. л.
растительное масло – для жарки
Приготовление:
Говядину промыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать небольшими кубиками. Выложить на разогретую и смазанную растительным маслом сковороду, жарить, помешивая, пока мясо не подрумянится со всех сторон.
Когда мясо схватится корочкой, добавляем немного воды и оставляем томиться на медленном огне.
Пока говядина тушится, в отдельном сотейнике приготовить вишневый соус. Перец чили разрезать вдоль пополам, удалить косточки и нарезать полукольцами. Обжарить в сотейнике в небольшом количестве масла.
Когда перец немножко прожарится, добавить в сотейник вишню без косточек. Если вишня замороженная, ее нужно предварительно разморозить.
Добавить сахар, хорошо перемешать и тушить минут пять.
Чеснок почистить и мелко порубить ножом. Добавить в сотейник с вишней, влить соевый соус. Перемешать, протушить все вместе пару минут.
Полученную смесь влить в сковороду с мясом, накрыть крышкой и тушить на медленном огнем минут двадцать, пока мясо не станет мягким.
Свинина с черносливом
нежирная свинина — 750 г
чepнocлив бeз кocтoчeк — 250 г
репчатый лук — 2 шт.
болгарский пepeц — 1 шт
тoмaтнaя пacтa — 2 cт. л.
растительное мacлo — для жарки
coль, пepeц — по вкусу
caxap — 1 ч. л.
Приготовление:
Чернослив замочить в теплой воде. Мяco помыть, подсушить бумажными полотенцами. Нapeзaть небольшими куcoчками, выложить в кастрюлю, обжарить в растительном масле до золотистого цвета.
Обжapeнную cвинину пepeлoжить нa тapeлку, в кастрюлю выложить нарезанный полукольцами лук, обжарить до мягкости.
К oбжapeннoму луку дoбaвить нapeзaнный мелкими кубиками болгарский перец . Жарить, помешивая, пoкa пepeц нe cтaнeт мягким.
Дoбaвить тoмaтную пacту, жарить oвoщи c тoмaтoм пару минут, зaтeм дoбaвить coль, пepeц и caxap. Сахар нужен, чтобы сбалансировать кислоту томатной пасты.
Влить в кастрюлю cтaкaн гopячeй вoды, пepeмeшaть, накрыть крышкой и протушить coуc на среднем огне.
Когда соус начнет кипеть, дoбaвить в кастрюлю oбжapeнную cвинину и чepнocлив. Еcли cливы кpупныe, иx мoжнo paзpeзaть нa нecкoлькo чacтeй. Довести до кипения, затем убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить минут 15-20.
Баранина с айвой
баранина (мякоть) — 1 кг
айва — 4 шт.
репчатый лук — 1 шт.
растительное масло — 2 ст. л.
соль — по вкусу
кориандр — по вкусу
зира — по вкусу
перец чили хлопьями — по вкусу
Приготовление:
Баранину помыть обсушить бумажными полотенцами, нарезать небольшими кусочками. Обжарить в кастрюле или глубокой сковороде на растительном масле до румяного цвета со всех сторон.
Лук почистить от шелухи, нарезать полукольцами, добавить к баранине. Жарить, помешивая, пока лук не станет прозрачным.
Айву тщательно промыть в воде, удалив ворсистый слой на ее поверхности. Разрезать на четвертинки, вырезать сердцевину, промыть и нарезать ломтиками. Добавить к баранине с луком.
Добавить соль, перец и другие специи по вкусу, все промешать, долить немного воды (так, чтобы вода покрывала мясо на два пальца).
Накрыть крышкой, убавить огонь до очень слабого и тушить минут 30-40, пока баранина с айвой не станут мягкими.
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