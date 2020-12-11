Вместо шубы и оливье: 7 салатов, которые можно приготовить на Новый год

Что приготовить на Новый год? Извечный вопрос, который мучает всех в предверии праздников.
Редакция FoodOboz решила облегчить вам жизнь и делится рецептами салатов, которые станут прекрасной альтернативой оливье, мимозе и селедке под шубой на новогоднем столе. Предлагаем приготовить салат с нутом, свеклой и сыром, креветками, печенью, индейкой, картофелем или с тунцом.
Салат с нутом
консервированный нут — 1 банка
томаты черри — 10-15 шт.
огурец — 3 шт.
болгарский перец — 2 шт.
синий лук — 1 шт.
творог — 1 ст. л.
соль, перец — по вкусу
зелень — по желанию
растительное масло
лимонный сок
Овощи помыть, вытереть насухо. Лук почистить, нарезать мелким кубиком. Из перца вынуть сердцевину, нарезать перец небольшими кусочками. Так же нарезать огурцы. Помидоры разрезать пополам.
С нута слить жидкость. Сложить в миску. Добавить овощи, творог и по желанию мелко рубленную зелень.
Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.
Салат со свеклой
свекла — 3 шт.
фета — 3 ст. л.
апельсин — 1 шт.
свежий шпинат — 2-3 жмени
микс орехов и семечек — 1 ст. л.
соль, перец — по вкусу
растительное масло
лимонный сок
Шпинат помыть, подсушить полотенцем. Апельсин почистить от кожуры и белых пленок.
Свеклу помыть, отварить или запечь до мягкости. Когда будет готова, почистить, нарезать дольками или небольшими кубиками.
Сложить в миску, добавить фету, шпинат, филе апельсина, орехи и семечки.
Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.
Салат с креветками
чищенные креветки — 200 г
спелый манго — 1 шт.
спелый авокадо — 1 шт.
синий лук — половинка
микс салата — 2 жмени
соль, перец — по вкусу
растительное масло
лимонный или лаймовый сок
Креветки отварить в подсоленной воде минут пять-семь. Сложить в миску, добавить микс салата.
Манго, авокадо и лук почистить. Лук мелко порубить, манго и авокадо порезать небольшими кусочками. Добавить в миску с креветками.
Посолить, поперчить, сбрызнуть соком лайма или лимона и растительным маслом, хорошо перемешать.
Салат с тунцом
тунец в собственном соку — 1 банка
яйца — 2 шт.
синий лук — 1 шт.
майонез — 2 ст. л.
соль, перец — по вкусу
Яйца отварить вкрутую. Остудить, почистить, натереть на мелкой терке.
Лук почистить и мелко-мелко порубить ножом.
С тунца слить воду, рыбу размять вилкой. Добавить тертые яйца и лук, соль и перец по вкусу. Заправить майонезом и хорошо перемешать.
Салат с печенью
куриная печень — 300 г
руккола — небольшой пучок
белый лук — 1 шт.
болгарский перец — 1 шт.
консервированная кукуруза — 1 банка
соль, перец — по вкусу
растительное масло
лимонный сок
Печень помыть, почистить от пленок и жилок. Обжарить с солью и перцем до румяного цвета.
Лук нарезать полукольцами, болгарский перец — тонкими полосками или мелкими кубиками.
Сложить все в миску, добавить рукколу и консервированную кукурузу.
Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.
Салат с индейкой
индейка — 500 г
микс салата — 1 упаковка
томаты черри — 300 г
голубой сыр — 150 г
орехи — по желанию
соль, перец — по вкусу
растительное масло
лимонный сок
Индейку помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Натереть солью и перцем, смазать растительным маслом. Завернуть в фольгу и отправить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 40-50 минут.
Готовое мясо остудить, нарезать полосками, сложить в глубокую миску.
Добавить разрезанные на половинки черри, голубой сыр, микс салата, орехи, соль и перец. Сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.
Салат с картофелем
мелкий картофель — 500 г
зеленый лук — 5 стеблей
стебель сельдерея — 1 шт.
укроп — 3 веточки
петрушка — 2 веточки
сметана — 3 ст. л.
горчица — 1 ст. л.
соль, перец — по вкусу
Картофель помыть, отварить в мундирах. Остудить, почистить (если картофель молодой этот пункт можно опустить). Разрезать на две или четыре части.
Сложить в миску, добавить мелко рубленную зелень и нарезанный маленькими кубиками сельдерей. Посолить, поперчить.
Сметану смешать с горчицей, полученной смесью заправить салат и хорошо перемешать.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем можно заменить майонез в новогодних салатах, а также делился с вами рецептами салата оливье с грибами, орехами, креветками, красной рыбой и кальмарами.
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