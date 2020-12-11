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Вместо шубы и оливье: 7 салатов, которые можно приготовить на Новый год

3.4т
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Что приготовить на Новый год? Извечный вопрос, который мучает всех в предверии праздников.

Редакция FoodOboz решила облегчить вам жизнь и делится рецептами салатов, которые станут прекрасной альтернативой оливье, мимозе и селедке под шубой на новогоднем столе. Предлагаем приготовить салат с нутом, свеклой и сыром, креветками, печенью, индейкой, картофелем или с тунцом.

Салат с нутом

Вместо нута можно взять консервированную фасоль.
Вместо нута можно взять консервированную фасоль. Источник: eatwithclarity.com

  • консервированный нут — 1 банка

  • томаты черри — 10-15 шт.

  • огурец — 3 шт.

  • болгарский перец — 2 шт.

  • синий лук — 1 шт.

  • творог — 1 ст. л.

  • соль, перец — по вкусу

  • зелень — по желанию

  • растительное масло

  • лимонный сок

  1. Овощи помыть, вытереть насухо. Лук почистить, нарезать мелким кубиком. Из перца вынуть сердцевину, нарезать перец небольшими кусочками. Так же нарезать огурцы. Помидоры разрезать пополам.

  2. С нута слить жидкость. Сложить в миску. Добавить овощи, творог и по желанию мелко рубленную зелень.

  3. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.

Салат со свеклой

Такой салат можно приготовить и без апельсина.
Такой салат можно приготовить и без апельсина. Источник: thelastfoodblog.com

  • свекла — 3 шт.

  • фета — 3 ст. л.

  • апельсин — 1 шт.

  • свежий шпинат — 2-3 жмени

  • микс орехов и семечек — 1 ст. л.

  • соль, перец — по вкусу

  • растительное масло

  • лимонный сок

  1. Шпинат помыть, подсушить полотенцем. Апельсин почистить от кожуры и белых пленок.

  2. Свеклу помыть, отварить или запечь до мягкости. Когда будет готова, почистить, нарезать дольками или небольшими кубиками.

  3. Сложить в миску, добавить фету, шпинат, филе апельсина, орехи и семечки.

  4. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.

Салат с креветками

Манго можно заменить на ананас.
Манго можно заменить ананасом. Источник: getfish.com.au

  • чищенные креветки — 200 г

  • спелый манго — 1 шт.

  • спелый авокадо — 1 шт.

  • синий лук — половинка

  • микс салата — 2 жмени

  • соль, перец — по вкусу

  • растительное масло

  • лимонный или лаймовый сок

  1. Креветки отварить в подсоленной воде минут пять-семь. Сложить в миску, добавить микс салата.

  2. Манго, авокадо и лук почистить. Лук мелко порубить, манго и авокадо порезать небольшими кусочками. Добавить в миску с креветками.

  3. Посолить, поперчить, сбрызнуть соком лайма или лимона и растительным маслом, хорошо перемешать.

Салат с тунцом

Салат с тунцом и яйцом на вкус почти как салат мимоза.
Салат с тунцом и яйцом на вкус почти как "мимоза". Источник: thespruceeats.com

  • тунец в собственном соку — 1 банка

  • яйца — 2 шт.

  • синий лук — 1 шт.

  • майонез — 2 ст. л.

  • соль, перец — по вкусу

  1. Яйца отварить вкрутую. Остудить, почистить, натереть на мелкой терке.

  2. Лук почистить и мелко-мелко порубить ножом.

  3. С тунца слить воду, рыбу размять вилкой. Добавить тертые яйца и лук, соль и перец по вкусу. Заправить майонезом и хорошо перемешать.

Салат с печенью

Вместо кукурузы можно добавить в салат отваренную или консервированную чечевицу.
Вместо кукурузы можно добавить в салат отваренную или консервированную чечевицу. Источник: taste.com.au

  • куриная печень — 300 г

  • руккола — небольшой пучок

  • белый лук — 1 шт.

  • болгарский перец — 1 шт.

  • консервированная кукуруза — 1 банка

  • соль, перец — по вкусу

  • растительное масло

  • лимонный сок

  1. Печень помыть, почистить от пленок и жилок. Обжарить с солью и перцем до румяного цвета.

  2. Лук нарезать полукольцами, болгарский перец — тонкими полосками или мелкими кубиками.

  3. Сложить все в миску, добавить рукколу и консервированную кукурузу.

  4. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.

Салат с индейкой

Вместо индейки можно взять курицу или утку.
Вместо индейки можно взять курицу или утку. Источник: unsplash.com

  • индейка — 500 г

  • микс салата — 1 упаковка

  • томаты черри — 300 г

  • голубой сыр — 150 г

  • орехи — по желанию

  • соль, перец — по вкусу

  • растительное масло

  • лимонный сок

  1. Индейку помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Натереть солью и перцем, смазать растительным маслом. Завернуть в фольгу и отправить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 40-50 минут.

  2. Готовое мясо остудить, нарезать полосками, сложить в глубокую миску.

  3. Добавить разрезанные на половинки черри, голубой сыр, микс салата, орехи, соль и перец. Сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.

Салат с картофелем

При желании в такой салат можно добавить соленые огурцы.
При желании в такой салат можно добавить соленые огурцы. Источник: epicurious.com

  • мелкий картофель — 500 г

  • зеленый лук — 5 стеблей

  • стебель сельдерея — 1 шт.

  • укроп — 3 веточки

  • петрушка — 2 веточки

  • сметана — 3 ст. л.

  • горчица — 1 ст. л.

  • соль, перец — по вкусу

  1. Картофель помыть, отварить в мундирах. Остудить, почистить (если картофель молодой этот пункт можно опустить). Разрезать на две или четыре части.

  2. Сложить в миску, добавить мелко рубленную зелень и нарезанный маленькими кубиками сельдерей. Посолить, поперчить.

  3. Сметану смешать с горчицей, полученной смесью заправить салат и хорошо перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем можно заменить майонез в новогодних салатах, а также делился с вами рецептами салата оливье с грибами, орехами, креветками, красной рыбой и кальмарами.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теги
салат рецепт
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