Вместо шубы и оливье: 7 салатов, которые можно приготовить на Новый год

Что приготовить на Новый год? Извечный вопрос, который мучает всех в предверии праздников.

Редакция FoodOboz решила облегчить вам жизнь и делится рецептами салатов, которые станут прекрасной альтернативой оливье, мимозе и селедке под шубой на новогоднем столе. Предлагаем приготовить салат с нутом, свеклой и сыром, креветками, печенью, индейкой, картофелем или с тунцом.

Салат с нутом

Вместо нута можно взять консервированную фасоль. Источник: eatwithclarity.com

консервированный нут — 1 банка

томаты черри — 10-15 шт.

огурец — 3 шт.

болгарский перец — 2 шт.

синий лук — 1 шт.

творог — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

зелень — по желанию

растительное масло

лимонный сок

Овощи помыть, вытереть насухо. Лук почистить, нарезать мелким кубиком. Из перца вынуть сердцевину, нарезать перец небольшими кусочками. Так же нарезать огурцы. Помидоры разрезать пополам. С нута слить жидкость. Сложить в миску. Добавить овощи, творог и по желанию мелко рубленную зелень. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.

Салат со свеклой

Такой салат можно приготовить и без апельсина. Источник: thelastfoodblog.com

свекла — 3 шт.

фета — 3 ст. л.

апельсин — 1 шт.

свежий шпинат — 2-3 жмени

микс орехов и семечек — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

растительное масло

лимонный сок

Шпинат помыть, подсушить полотенцем. Апельсин почистить от кожуры и белых пленок. Свеклу помыть, отварить или запечь до мягкости. Когда будет готова, почистить, нарезать дольками или небольшими кубиками. Сложить в миску, добавить фету, шпинат, филе апельсина, орехи и семечки. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.

Салат с креветками

Манго можно заменить ананасом. Источник: getfish.com.au

чищенные креветки — 200 г

спелый манго — 1 шт.

спелый авокадо — 1 шт.

синий лук — половинка

микс салата — 2 жмени

соль, перец — по вкусу

растительное масло

лимонный или лаймовый сок

Креветки отварить в подсоленной воде минут пять-семь. Сложить в миску, добавить микс салата. Манго, авокадо и лук почистить. Лук мелко порубить, манго и авокадо порезать небольшими кусочками. Добавить в миску с креветками. Посолить, поперчить, сбрызнуть соком лайма или лимона и растительным маслом, хорошо перемешать.

Салат с тунцом

Салат с тунцом и яйцом на вкус почти как "мимоза". Источник: thespruceeats.com

тунец в собственном соку — 1 банка

яйца — 2 шт.

синий лук — 1 шт.

майонез — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Яйца отварить вкрутую. Остудить, почистить, натереть на мелкой терке. Лук почистить и мелко-мелко порубить ножом. С тунца слить воду, рыбу размять вилкой. Добавить тертые яйца и лук, соль и перец по вкусу. Заправить майонезом и хорошо перемешать.

Салат с печенью

Вместо кукурузы можно добавить в салат отваренную или консервированную чечевицу. Источник: taste.com.au

куриная печень — 300 г

руккола — небольшой пучок

белый лук — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

консервированная кукуруза — 1 банка

соль, перец — по вкусу

растительное масло

лимонный сок

Печень помыть, почистить от пленок и жилок. Обжарить с солью и перцем до румяного цвета. Лук нарезать полукольцами, болгарский перец — тонкими полосками или мелкими кубиками. Сложить все в миску, добавить рукколу и консервированную кукурузу. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.

Салат с индейкой

Вместо индейки можно взять курицу или утку. Источник: unsplash.com

индейка — 500 г

микс салата — 1 упаковка

томаты черри — 300 г

голубой сыр — 150 г

орехи — по желанию

соль, перец — по вкусу

растительное масло

лимонный сок

Индейку помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Натереть солью и перцем, смазать растительным маслом. Завернуть в фольгу и отправить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 40-50 минут. Готовое мясо остудить, нарезать полосками, сложить в глубокую миску. Добавить разрезанные на половинки черри, голубой сыр, микс салата, орехи, соль и перец. Сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом, хорошо перемешать.

Салат с картофелем

При желании в такой салат можно добавить соленые огурцы. Источник: epicurious.com

мелкий картофель — 500 г

зеленый лук — 5 стеблей

стебель сельдерея — 1 шт.

укроп — 3 веточки

петрушка — 2 веточки

сметана — 3 ст. л.

горчица — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Картофель помыть, отварить в мундирах. Остудить, почистить (если картофель молодой этот пункт можно опустить). Разрезать на две или четыре части. Сложить в миску, добавить мелко рубленную зелень и нарезанный маленькими кубиками сельдерей. Посолить, поперчить. Сметану смешать с горчицей, полученной смесью заправить салат и хорошо перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем можно заменить майонез в новогодних салатах, а также делился с вами рецептами салата оливье с грибами, орехами, креветками, красной рыбой и кальмарами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал