Вечеря за 30 хвилин: рис із куркою в азіатському стилі

Для того, щоб приготувати вечерю за півгодини, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися із цим завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz розповідає, як приготувати смажений рис з куркою в азіатському стилі. У цьому рецепті ми використовуємо вже варений рис, тому сюди підійдуть залишки рису без спецій (наприклад, якщо ви варили рис на голубці або готували тефтелі). Також ви спеціально відварити рис – підійде будь-який круглий або довгозернистий. Замість курки ви можете взяти яловичину, гриби, креветки або інші морепродукти.

Полегшений рецепт азіатського смаженого рису. thespruceeats.com

варений рис – 1 склянка

яйце – 1 шт.

куряче філе – 1 шт.

імбир – невеликий шматочок

часник – 1 зубчик

невелика морква – 1 шт.

заморожений зелений горошок – 3 ст. л.

олія – для смаження

соус sweet chili – 2 ст. л.

соєвий соус – 6 ст. л.

зелена цибуля – 3 пера (для подачі)

Яйце збити, обсмажити за принципом скремблу: вилити на нагріту і змащену маслом пательню та одразу почати мішати, щоб маса почала збиратися грудочками. Коли скрембл буде готовий, перекласти в тарілку. Зелений горошок опустити в киплячу воду і варити після повторного закипання води ще п'ять хвилин. Після цього відкинути на друшляк і дати стекти. Курку помити, витерти насухо, порізати невеликими шматочками. Викласти на змащену олією сковорідку, залити половиною соєвого соусу (3 ст. л.) та смажити під кришкою, поки соус не випарується. Коли соус вже не буде, додати на пательню розплющений ножем зубчик часник і смажити, помішуючи, на середньому вогні. Щойно часник дасть запах, прибрати його зі сковороди. Імбир і моркву почистити. Імбир дрібно порубати ножем, моркву нарізати соломкою або дрібними кубиками. Викласти імбир і моркву на сковороді до курки та смажити, помішуючи, на сильному вогні пару хвилин. Додати варений рис, горошок і скрембл, влити соус sweet chili і соєвий соус. Смажити, інтенсивно помішуючи, ще пару хвилин. При подачі посипати дрібно рубаним зеленою цибулею. За бажанням можна також додати паростки сої.

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептом запеченої курки від відомого шефа Джеймі Олівера. Страва за його рецептом виходить соковитою, м'якою і з хрусткою скоринкою.