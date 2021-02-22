Ужин за 30 минут: рис с курицей в азиатском стиле

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz рассказывает, как приготовить жареный рис с курицей в азиатском стиле. В этом рецепте мы используем уже вареный рис, поэтому сюда подойдут остатки риса без специй (например, если вы варили рис на голубцы или готовили тефтели). Также вы можете специально отварить рис – подойдет любой круглый или длиннозернистый. Вместо курицы вы можете взять говядину, грибы, креветки или другие морепродукты.

Облегченный рецепт азиатского жареного риса. thespruceeats.com

вареный рис – 1 стакан

яйцо – 1 шт.

куриное филе – 1 шт.

имбирь – небольшой кусочек

чеснок – 1 зубчик

небольшая морковь – 1 шт.

замороженный зеленый горошек – 3 ст. л.

растительное масло – для жарки

соус sweet chili – 2 ст. л.

соевый соус – 6 ст. л.

зеленый лук – 3 пера (для подачи)

Яйцо взбить, обжарить по принципу скрембла: вылить на нагретую и смазанную маслом сковороду и сразу начать мешать, чтобы масса начала собираться комочками. Когда скрембл будет готов, переложить в тарелку. Зеленый горошек опустить в кипящую воду и варить после повторного закипания воды еще пять минут. После этого откинуть на дуршлаг и дать стечь. Курицу помыть, вытереть насухо, порезать небольшими кусочками. Выложить на смазанную маслом сковороду, залить половиной соевого соуса (3 ст. л.) и жарить под крышкой, пока соус не выпарится. Когда соус уйдет, добавить на сковороду расплющенный ножом зубчик чеснок и жарить, помешивая, на среднем огне. Как только чеснок даст запах, убрать его со сковороды. Имбирь и морковь почистить. Имбирь мелко порубить ножом, морковь нарезать соломкой или мелкими кубиками. Выложить имбирь и морковь в сковороду к курице и жарить, помешивая, на сильном огне пару минут. Добавить вареный рис, горошек и скрембл, влить соус sweet chili и соевый соус. Жарить, интенсивно помешивая, еще пару минут. При подаче посыпать мелко рубленным зеленым луком. При желании можно также добавить ростки сои.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептом запеченной курицы от известного шефа Джейми Оливера. Птица по его рецепту получается сочной, мягкой и с хрустящей корочкой.