Що готувати з буряка: 5 рецептів від шефів Мішлен

Взимку, коли на ринках не таке розмаїття сезонних овочів, буряк може стати справжньою паличкою-виручалочкою: з нього можна готувати і супи, і салати, і котлети і навіть десерти.

Найбільший плюс буряка полягає в тому, що в його складі міститься практично весь набір вітамінів і мінералів. Свої корисні властивості овоч не втрачає навіть при термічній обробці, тому корисний у будь-якому вигляді: сирому, вареному, печеному, тушкованому.

Що ж приготувати з буряку? Перша асоціація – це, звісна річ, борщ. Асоціації другого порядку – вінегрет та оселедець під шубою. Однак ці три страви популярні лише в наших краях, мішленівські кухарі готують із буряка зовсім інші страви.

Карамелізований буряк з рокфором від Гордона Рамзі

Фірмовий ресторан Гордона Рамзі в Лондоні (який, до речі, так і називається Restaurant Gordon Ramsay) був удостоєний трьох зірок Мішлен. У загальній же сумі всі заклади британського шефа удостоїлися 16 зірок – цим досягненням раніше могли похвалитися тільки французькі шефи.

Буряк Гордон пропонує карамелізовати і подавати з сиром рокфор і бальзаміком.

Кетчуп із золотою буряка від Саймона Халстона

Британський шеф Саймон Халстон також володіє зіркою Мішлен – щоправда, всього однією. Проте його ресторан The Room in the Elephant, розташований в місті Торки на південному узбережжі Англії в графстві Девон, утримує цю нагороду з 2008 року.

Саймон пропонує приготувати салат із червоного буряка з хрусткими кислими яблуками. А для заправки для такого салату він готує кетчуп із золотого (читай жовтого) буряка.

Лобстер з буряком від Коліна МакГуррана

Колін МакГурран – співвласник і шеф ресторану Winteringham Fields. У 2018 року заклад став першим рестораном Лінкольншира, відзначеним зіркою Мішлен. На сайті путівника стоїть спеціальна позначка, що повідомляє, що Winteringham Fields – дуже зручний ресторан і одне з найбільш прекрасних місць за версією експертів Мішлен.

Колін пропонує буряк в якості доповнення до морепродуктів. Він переконаний, що буряк, вирощений в домашніх умовах, стане ідеальним завершальним штрихом до смаженого хвоста омара.

Закуска з буряка від Расмуса Кофоеда

Расмус Кофоед – шеф-кухар ресторану Geranium в Копенгагені. Заклад є володарем трьох мішленівських зірок, а також займає 5 місце в списку The World's 50 Best Restaurants.

У своєму ресторані Расмус готує з буряка хрустку закуску "на один кусь": тобто зовсім невеликого розміру. Цю закуску Расмус подає в Geranium у перервах між стравами.

Бурякове різотто від Лідії Бастіаніч

Італійка Лідія Бастіаніч – одна з небагатьох жінок, удостоєних зірок Мішлен. Разом зі своїм сином Джо вона володіє тридцятьма ресторанами по всьому світу (дуже успішними, до речі!). Два з них – Babbo і Del Posto в Нью-Йорку – є гордими володарями однієї зірки Мішлен.

Говорячи про буряк, Лідія пропонує приготувати з ним яскраве різотто, яке радить подавати з м'яким козячим сиром і бальзаміком.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що гастрономічний гід Мішлен у Франції вперше в історії присвоїв зірку закладу з веганскої кухнею. Французький ресторан потрапив до рейтингу вперше з моменту створення гіда Мішлен в 1900 році.