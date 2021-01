Что готовить из свеклы: 5 рецептов от шефов Мишлен

Зимой, когда рынки не балуют нас изобилием сезонных овощей, свекла может стать настоящей палочкой-выручалочкой: из нее можно готовить и супы, и салаты, и котлеты и даже десерты.

Самый большой плюс свеклы в том, что в ее составе содержится практически весь набор витаминов и минералов. И свои полезные свойства овощ не теряет даже при термической обработке, поэтому полезен в любом виде: сыром, вареном, печеном, тушеном.

Что же приготовить из свеклы? Первая ассоциация – это, конечно, борщ. Ассоциации второго порядка – винегрет и селедка под шубой. Однако эти три блюда популярны только в наших широтах, мишленовские повара готовят из свеклы совсем другие блюда.

Карамелизированная свекла с рокфором от Гордона Рамзи

Фирменный ресторан Гордона Рамзи в Лондоне (который, к слову, так и называется Restaurant Gordon Ramsay) был удостоен трех звезд Мишлен. В общей же сумме все заведения британского шефа удостоились 16 звезд – этим достижением ранее могли похвастаться только французские шефы.

Свеклу Гордон предлагает карамелизировать и подавать с сыром рокфор и бальзамиком.

Кетчуп из золотой свеклы от Саймона Халстона

Британский шеф Саймон Халстон также обладает звездой Мишлен – правда, всего одной. Однако его ресторан The Room in the Elephant, расположенный в городе Торки на южном побережье Англии в графстве Девон, удерживает эту награду с 2008 года.

Саймон предлагает приготовить салат из красной свеклы с хрустящими кислыми яблоками. В качестве заправки для такого салата он готовит кетчуп из золотой (читай желтой) свеклы.

Лобстер со свеклой от Колина МакГуррана

Колин МакГурран – совладелец и шеф ресторана Winteringham Fields. В 2018 году заведение стало первым рестораном Линкольншира, отмеченным звездой Мишлен. На сайте путеводителя стоит специальная отметка, которая сообщает, что Winteringham Fields – очень удобный ресторан и одно из самых восхитительных мест по версии экспертов Мишлен.

Колин предлагает свеклу в качестве дополнения к морепродуктам. Он уверен, что свекла, выращенная в домашних условиях, станет идеальным завершающим штрихом к жареному хвосту омара.

Закуска из свеклы от Расмуса Кофоеда

Расмус Кофоед – шеф-повар ресторана Geranium в Копенгагене. Заведение является обладателем трех мишленовских звезд, а также занимает 5 место в списке The World’s 50 Best Restaurants.

В своем ресторане Расмус готовит из свеклы хрустящую закуску "на один кусь": то есть совсем небольшого размера. Эту закуску Расмус подает в Geranium в перерывах между блюдами .

Свекольное ризотто от Лидии Бастианич

Итальянка Лидия Бастианич – одна из немногих женщин, удостоеных звезд Мишлен. Вместе со своим сыном Джо она владеет тридцатью ресторанами по всему миру (очень успешными, кстати!). Два из них – Babbo и Del Posto в Нью-Йорке – являются гордыми обладателями одной звезды Мишлен.

Говоря о свекле, Лидия предлагает приготовить с ней яркое ризотто, которое советует подавать с мягким козьим сыром и бальзамиком.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что гастрономический гид Мишлен во Франции впервые в истории присвоил звезду заведению с веганской кухней. Французский ресторан попал в рейтинг впервые с момента создания гида Мишлен в 1900 году.