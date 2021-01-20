Зірку Мішлен уперше присудили веганському ресторану

Гастрономічний гід Мішлен у Франції вперше в історії присвоїв свою зірку закладу з веганською кухнею. Нагороду отримав ресторан ONA, чия назва розшифровується як Origine Non Animale або Non-Animal Origin.

Відзначимо, що наразі на офіційному сайті Michelin фігурує 48 ресторанів з вегетаріанською позначкою. Більшість з цих закладів знаходиться в США і Китаї. Французький ресторан потрапив до рейтингу вперше з моменту створення гіда Мішлен в 1900 році.

Також ресторану ONA присудили спеціальну "Зелену зірку" за методи роботи, які сприяють збереженню навколишнього середовища. Цього року заклад увійшов у список 54 ресторанів, які отримали першу мішленовскіе зірку. Пояснюючи свій вибір, експерти гіда Мішлен заявили, що "ключовим моментом для включення закладу до путівника є поширення різноманітних стилів кухні по всій Франції".

Власниця та шеф-кухар ресторану ONA Клер Валле. Джерело: clairevallee.com

Ресторан ONA розташований у невеликому селі Арес, неподалік від Бордо. Заклад у 2016 році відкрила колишня археолог і кухар-самоучка Клер Валле після того, як отримала кредит від банку і провела збір коштів на краудфандінгу. Коли отримані гроші закінчилися, а роботи по відкриттю ресторану ще тривали, Клер через соціальні мережі зібрала 80 добровольців, які на громадських засадах допомогли їй підготувати ресторан до відкриття.

Комментруя отриману зірку Мішлен, Валле заявила, що "це дуже добре для веганскої спільноти".

"Ця зірка свідчить про те, що французька гастрономія стає все більш інклюзивної. І до неї відносяться і рослинні страви", – зазначила власниця ONA.

Раніше OBOZREVATEL розповідав історію ресторанного путівника Мішлен: укладачі гіда стверджують, що їхній рейтинг не має жодного відношення до комерційних ресторанних довідників, які стягують з рестораторів певну плату. Інспектори відвідують всі заклади анонімно.

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