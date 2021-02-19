Сніданок за 10 хвилин: сирні коржики з зеленню

Якщо ви не їсте зранку, пояснюючи це браком вільного часу, маємо для вас чудові новини: для того, щоб приготувати смачний сніданок, не треба прокидатися рано-вранці.

У нашій рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz розповідає про сніданки, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Сьогодні ми ділимося рецептом лінивих хачапурі з сиром і зеленню. Готуються вони максимально просто, їх можна їсти на сніданок, а також можна брати на роботу в якості перекусу.

Замість сулугуні можна взяти будь-який сир. oetker.co.uk

кефір – 300 мл

сулугуні – 200 г

яйце – 1 шт.

борошно – 100 г

мікс зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля) – 1 пучок

сіль, перець – на смак

сода – 0,5 ч. л.

олія – для смаження

Сир натерти на дрібній тертушці. Зелень помити, підсушити і дрібно порубати ножем. У мисці змішати яйце, кефір, соду і борошно – так, аби не було грудочок. Змішувати можна вінчиком або ж можна використовувати блендер. Тісто має вийти за консистенцією як густа сметана. У тісто додати сир і зелень, посолити і поперчити. Вимішати ложкою. Наливати порціями на змащену олією сковорідку і смажити як млинці до золотистого кольору з обох боків. Мають вийти пишні коржі.

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