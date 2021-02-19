Завтрак за 10 минут: сырные лепешки с зеленью

Если вы не едите по утрам, объясняя это отсутствием свободного времени, у нас есть для вас отличные новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря.

В нашей рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz рассказывает о завтраках, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы делимся рецептом ленивых хачапури с сыром и зеленью. Готовятся они максимально просто, их можно есть на завтрак, а также можно брать на работу в качестве перекуса.

Вместо сулугуни можно взять любой сыр. oetker.co.uk

кефир – 300 мл

сулугуни – 200 г

яйцо – 1 шт.

мука – 100 г

микс зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) – 1 пучок

соль, перец – по вкусу

сода – 0,5 ч. л.

масло – для жарки

Сыр натереть на мелкой терке. Зелень помыть, подсушить и мелко порубить ножом. В миске смешать яйцо, кефир, соду и муку – так, чтобы не было комочков. Смешивать можно венчиком или можно воспользоваться блендером. Тесто должно получиться по консистенции как густая сметана. В полученное тесто добавить сыр и зелень, посолить и поперчить. Вымешать ложкой. Наливать порциями на смазанную сковороду и жарить как блины до золотистого цвета с двух сторон. Должны получиться пышные лепешки.

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