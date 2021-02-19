Завтрак за 10 минут: сырные лепешки с зеленью

Маша Сердюк FoodOboz 06:15, 19.02.2021

Если вы не едите по утрам, объясняя это отсутствием свободного времени, у нас есть для вас отличные новости: для того, чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно вставать ни свет, ни заря.

В нашей рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz рассказывает о завтраках, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы делимся рецептом ленивых хачапури с сыром и зеленью. Готовятся они максимально просто, их можно есть на завтрак, а также можно брать на работу в качестве перекуса.

Вместо сулугуни можно взять любой сыр.
oetker.co.uk

  • кефир – 300 мл

  • сулугуни – 200 г

  • яйцо – 1 шт.

  • мука – 100 г

  • микс зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) – 1 пучок

  • соль, перец – по вкусу

  • сода – 0,5 ч. л.

  • масло – для жарки

  1. Сыр натереть на мелкой терке. Зелень помыть, подсушить и мелко порубить ножом.

  2. В миске смешать яйцо, кефир, соду и муку – так, чтобы не было комочков. Смешивать можно венчиком или можно воспользоваться блендером. Тесто должно получиться по консистенции как густая сметана.

  3. В полученное тесто добавить сыр и зелень, посолить и поперчить. Вымешать ложкой.

  4. Наливать порциями на смазанную сковороду и жарить как блины до золотистого цвета с двух сторон. Должны получиться пышные лепешки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить банановые оладьивсего за 10 минут и пиццу на сковороде за 15 минут. А также делился необычными рецептами какао.

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