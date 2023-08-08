Баклажаны – это полезный овощ, который можно запекать, жарить, тушить, добавлять в салаты и закуски. Кроме того, это основа для вкусной и бюджетной намазки на хлеб, которую можно дополнять пикантными специями, зеленью и плавленым сыром.

Фудблогера Виктория с ником oh_vikka на своей странице в Instagram поделилась рецептом намазки из баклажанов и плавленого сыра.

Ингредиенты:

баклажан – 2 шт

плавленый сырок – 2 шт

чеснок – 3 зубчика

сок лимона – 1-2 ч. л.

кунжут

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соль, перец

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть баклажаны и отрезать у них хвостики. Порезать овощи пополам и сделать в каждой половинке перекрестные надрезы. Выложить в форму для запекания.

2. Чеснок раздавить ножом (чистить не нужно). Выложить также в форму. Полить оливковым маслом, посолить и запекать в духовке при температуре 190-200 градусов 20 минут.

3. Запеченные баклажаны переложить в чашу блендера, добавить плавленый сыр, кунжут, перец, лимонный сок. Взбить все до однородности.

4. Готовую намазку подавать с поджаренным хлебом. Приятного аппетита!

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