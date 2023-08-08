Без майонеза: бюджетная намазка из баклажанов и плавленого сыра за считаные минуты
Баклажаны – это полезный овощ, который можно запекать, жарить, тушить, добавлять в салаты и закуски. Кроме того, это основа для вкусной и бюджетной намазки на хлеб, которую можно дополнять пикантными специями, зеленью и плавленым сыром.
Фудблогера Виктория с ником oh_vikka на своей странице в Instagram поделилась рецептом намазки из баклажанов и плавленого сыра.
Ингредиенты:
- баклажан – 2 шт
- плавленый сырок – 2 шт
- чеснок – 3 зубчика
- сок лимона – 1-2 ч. л.
- кунжут
- соль, перец
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Для начала нужно помыть баклажаны и отрезать у них хвостики. Порезать овощи пополам и сделать в каждой половинке перекрестные надрезы. Выложить в форму для запекания.
2. Чеснок раздавить ножом (чистить не нужно). Выложить также в форму. Полить оливковым маслом, посолить и запекать в духовке при температуре 190-200 градусов 20 минут.
3. Запеченные баклажаны переложить в чашу блендера, добавить плавленый сыр, кунжут, перец, лимонный сок. Взбить все до однородности.
4. Готовую намазку подавать с поджаренным хлебом. Приятного аппетита!
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