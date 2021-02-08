Суп дня: рецепт английского лукового супа с шалфеем от Джейми Оливера

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.

Сегодня мы делимся с вами рецептом английского лукового супа от Джейми Оливера: известный британский шеф готовит его из четырех видов лука, приправляет шалфеем, а перед подачей запекает в духовке с гренками и сыром чеддер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ингредиенты на 4 порции:

синий лук – 5 шт.

белый или репчатый лук – 3 шт. (большие)

лук-шалот – 3 шт.

лук-порей – 300 г

свежие листья шалфея – горсть

чеснок – 6 зубчиков

бульон (говяжий или куриный) – 2 л

черствый хлеб – 8 ломтиков

тертый сыр чеддер – 200 г

сливочное масло – 1 пачка

оливковое масло – 2 ст. л.

вустерский соус

соль, перец – по вкусу

Как готовить:

Лук и чеснок почистить. Чеснок мелко порубить ножом, лук нарезать полукольцами. В кастрюле с толстым дном растопить пачку сливочного масла. Добавить оливковое масло, шалфей и чеснок. Размешать все и добавить весь нарезанный лук. Посолить и поперчить. Положить крышку на кастрюлю, оставив ее слегка приоткрытой, тушить на минимальном огне около 40 минут, постоянно помешивая. Когда лук станет мягким и золотистым, влить бульон. Довести до кипения, затем уменьшить огонь до минимума и варить еще 10-15 минут. При необходимости добавить соль и перец. Духовку нагреть до максимума. Ломтики хлеба подсушить в тостере или на раскаленной сковороде без масла. Суп разлить в жаропрочные тарелки или горшочки и поставить их на противень. Накрыть каждую тарелку хлебом как крышечкой. Посыпать тертым сыром и сбрызнуть вустерским соусом. Сверху на каждый ломтик хлеба положить листья шалфея. Поставить противень в разогретую духовку, чтобы сыр расплавился до пузырьков и золотой корочки. Как только сыр запечется, суп можно подавать на стол.

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