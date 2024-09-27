Квашеная капуста – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. Для того, чтобы капуста не имел плохой запах, нужно в процессе приготовления обязательно выпускать из нее воздух.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной квашеной капусты с яблоком, которая готовится элементарно и главное – будет без неприятного запаха.

Ингредиенты:

капуста – 3 шт.

2 моркови

5 шт. лаврового листа

10 шт перец черный

5-6 яблок

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, морковь натрите, смешайте и хорошо помните руками.

2. Почистите яблоки, порежьте.

3. Выложите капусту и яблоки в банку вместе с лавровыми листками и перцем.

Квасьте 3-4 дня в теплом помещении!

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