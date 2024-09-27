Будет без неприятного запаха: как правильно готовить квашенную капусту

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Будет без неприятного запаха: как правильно готовить квашенную капусту

Квашеная капуста – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. Для того, чтобы капуста не имел плохой запах, нужно в процессе приготовления обязательно выпускать из нее воздух. 

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Квашеная капуста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной квашеной капусты с яблоком, которая готовится элементарно и главное – будет без неприятного запаха. 

Рецепт капусты

Ингредиенты: 

  • капуста – 3 шт. 
  • 2 моркови
  • 5 шт. лаврового листа
  • 10 шт перец черный
  • 5-6 яблок

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, морковь натрите, смешайте и хорошо помните руками. 

Капуста для приготовления

2. Почистите яблоки, порежьте.

Яблоки для капусты

3. Выложите капусту и яблоки в банку вместе с лавровыми листками и перцем. 

Приготовление капусты

Квасьте 3-4 дня в теплом помещении!

Готовая капуста

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