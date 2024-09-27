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Будет без неприятного запаха: как правильно готовить квашенную капусту
Квашеная капуста – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. Для того, чтобы капуста не имел плохой запах, нужно в процессе приготовления обязательно выпускать из нее воздух.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной квашеной капусты с яблоком, которая готовится элементарно и главное – будет без неприятного запаха.
Ингредиенты:
- капуста – 3 шт.
- 2 моркови
- 5 шт. лаврового листа
- 10 шт перец черный
- 5-6 яблок
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, морковь натрите, смешайте и хорошо помните руками.
2. Почистите яблоки, порежьте.
3. Выложите капусту и яблоки в банку вместе с лавровыми листками и перцем.
Квасьте 3-4 дня в теплом помещении!
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