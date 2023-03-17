Бюджетная намазка из крабовых палочек: готовится элементарно

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Бюджетная намазка из крабовых палочек: готовится элементарно

Намазка на бутерброды – это самая простая и быстрая в приготовлении закуска, которую можно готовить из различных ингредиентов: авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, сыра или даже шпротов. Время приготовления составляет всего 5 минут.

Фудблогер Оксана Плингей (ksu_foodbloger) на своей странице в Instagram поделилась рецептом намазки из крабовых палочек, плавленого сыра и яиц, которая готовится легко и из бюджетных ингредиентов.

Рецепт намазки с крабовыми палочками, плавленым сыром и яйцами

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200-250 г
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  • плавленые сырки – 2-3 шт
  • вареные яйца – 3 шт
  • майонез – 150 г
  • зелень

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и в готовом виде натереть на терке.

Как из крабовых палочек приготовить намазку на бутерброды

2. Также натереть на терке плавленый сыр и крабовые палочки.

3. Зелень измельчить.

Вкусная намазка из крабовых палочек

4. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом, перемешать.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как и из чего приготовить самую вкусную и бюджетную намазку дома за 10 минут.

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