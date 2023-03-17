Бюджетная намазка из крабовых палочек: готовится элементарно
Намазка на бутерброды – это самая простая и быстрая в приготовлении закуска, которую можно готовить из различных ингредиентов: авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, сыра или даже шпротов. Время приготовления составляет всего 5 минут.
Фудблогер Оксана Плингей (ksu_foodbloger) на своей странице в Instagram поделилась рецептом намазки из крабовых палочек, плавленого сыра и яиц, которая готовится легко и из бюджетных ингредиентов.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200-250 г
- плавленые сырки – 2-3 шт
- вареные яйца – 3 шт
- майонез – 150 г
- зелень
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и в готовом виде натереть на терке.
2. Также натереть на терке плавленый сыр и крабовые палочки.
3. Зелень измельчить.
4. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом, перемешать.
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