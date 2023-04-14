Бюджетная намазка за 10 минут: из чего приготовить вкусную закуску для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт намазки

Идеальный вариант самой простой закуски – намазка. Готовить ее можно из самых разных продуктов, начиная с яиц, заканчивая сыром, рыбными и мясными консервами. Для пикантного вкуса лучше всего добавлять не только специи, но и чеснок, черемшу, перец чили, каперсы. 

Намазка с плавленым сыром и тунцом

Кулинар Елена поделилась в Instаgram рецептом вкусной, пикантной намазки из плавленного сыра, с морковью и майонезом, которая готовится 10 минут. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт. 
  • морковь – 2 шт
  • плавленый творог  – 1 шт. 
  • майонез –  2 ст. л. 
  • чеснок – 2 зуб
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, почистите и натрите на мелкой терке вместе с чесноком. 

Вареные яйца

2. Сырую морковь почистите и также натрите. 

Сырая морковь

3. Плавленный сыр аккуратно натрите на мелкой терке.

Приготовление намазки

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, майонез и перемешайте. 

Готовая намазка

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как за 5 минут приготовить полезную и бюджетную намазку из тунца. 

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