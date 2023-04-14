Бюджетная намазка за 10 минут: из чего приготовить вкусную закуску для праздничного стола
Идеальный вариант самой простой закуски – намазка. Готовить ее можно из самых разных продуктов, начиная с яиц, заканчивая сыром, рыбными и мясными консервами. Для пикантного вкуса лучше всего добавлять не только специи, но и чеснок, черемшу, перец чили, каперсы.
Кулинар Елена поделилась в Instаgram рецептом вкусной, пикантной намазки из плавленного сыра, с морковью и майонезом, которая готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- морковь – 2 шт
- плавленый творог – 1 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зуб
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварите, почистите и натрите на мелкой терке вместе с чесноком.
2. Сырую морковь почистите и также натрите.
3. Плавленный сыр аккуратно натрите на мелкой терке.
4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, майонез и перемешайте.
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