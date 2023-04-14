Идеальный вариант самой простой закуски – намазка. Готовить ее можно из самых разных продуктов, начиная с яиц, заканчивая сыром, рыбными и мясными консервами. Для пикантного вкуса лучше всего добавлять не только специи, но и чеснок, черемшу, перец чили, каперсы.

Кулинар Елена поделилась в Instаgram рецептом вкусной, пикантной намазки из плавленного сыра, с морковью и майонезом, которая готовится 10 минут.

Видео дня

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

морковь – 2 шт

плавленый творог – 1 шт.

майонез – 2 ст. л.

чеснок – 2 зуб

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, почистите и натрите на мелкой терке вместе с чесноком.

2. Сырую морковь почистите и также натрите.

3. Плавленный сыр аккуратно натрите на мелкой терке.

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, майонез и перемешайте.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как за 5 минут приготовить полезную и бюджетную намазку из тунца.