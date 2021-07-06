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Что приготовить со спаржевой фасоли: 3 необычных блюда

1.9т
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Спаржевая фасоль – очень ценный продукт, в котором рекордное количество витамина К, который необходим для правильного синтеза белков, отвечающих за свертываемость крови и процесс восстановления и заживления тканей. К тому же она очень вкусная и может быть отличным вариантом для перекуса или дополнением к основному блюду.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусных и необычных рецепта спаржевой фасоли, которые станут вашими любимыми.

1. Жареная стручковая фасоль с кунжутом

Использовать можно и замороженный продукт
Использовать можно и замороженный продукт

Ингредиенты:

  • фасоль стручковая – 400-500 г

  • чеснок – 1-2 зуб.

  • мука – 1 ст. л.

  • масло кунжутное – 5 мл

  • белый кунжут – 20 г

  • перец – 2 г

  • сливочное масло – 20 г

  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте спаржевую фасоль, нарежьте кусочками по 2-3 сантиметра, поместите в воду на 5-7 минут, затем переложите в кастрюлю с холодной подсоленной водой, варите до закипания и после еще 7-10 минут.

  2. Переложите в дуршлаг, так и поместите в холодную воду на 2-3 минуты, это вернет ей упругость и яркий цвет.

  3. Снова отбросьте на дуршлаг, чтобы она не стала водянистой.

  4. Кунжут поджарьте до золотистого цвета на сухой сковороде.

  5. В глубокой сковороде растопите масло, добавьте перец и измельченный чеснок, туда же сразу добавляйте фасоль, перемешайте и жарьте около 3 минут.

  6. После – аккуратно всыпьте муку и кунжут, тщательно все перемешайте, посолите по вкусу и выключите огонь.

Перед подачей сбрызните блюдо кунжутным маслом, вкусно будет, как в горячем виде, так и в холодном.

2. Жаренная стручковая фасоль с чесноком и паприкой

Очень вкусно будет приготовить фасоль с чесноком
Очень вкусно будет приготовить фасоль с чесноком

Ингредиенты:

  • фасоль стручковая зеленая – 300-400 г

  • чеснок – 2-3 зуб.

  • перец чили – 1 шт.

  • молотая паприка – 1/4 ч. л.

  • кунжутное масло – 1-2 ст. л.

  • кунжут – 1-3 ст. л.

  • гвоздика – 2-3 шт.

  • соевый соус – 2-3 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте и порежьте фасоль, отправьте ее на 5 минут в кипящую воду, отбросьте в холодную на 3-5 минут, чтобы она была хрустящей и яркой.

  2. Чеснок и перец чили измельчите, как можно мельче.

  3. Кунжут пожарьте на сухой сковороде до золотистости.

  4. В большую сковороду налейте кунжутое масло, дайте ему закипеть, бросьте в кипящее масло фасоль, перемешайте.

  5. Через пару секунд добавьте соевый соус, измельченный чеснок, перец чили, соль, специи и тщательно перемешайте, жарьте 10-15 минут.

  6. Выключите огонь и добавьте кунжутные семечки.

Подавать можно в холодном и горячем виде – будет одинаково вкусно.

3. Пирог со спаржевой фасолью

Пирог со спаржевой фасолью и овощами
Пирог со спаржевой фасолью и овощами. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • спаржевая фасоль –

    200 г

  • яйца – 1 шт.

  • кефир –

    230 мл

  • лук –

    1 шт.

  • растительное масло –

    2 ст. л.

  • сливочное масло – 20 г

  • морковь –

    50 г

  • мука –

    1 стакан

  • сода –

    0.5 ч. л.

  • соль –

    0.5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте и мелко порежьте стручковую фасоль, отварите в кипящей воде около 5 минут, отбросьте в холодную воду на 1-2 минуты.

  2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупную терку, обжарьте на растительном масле около 5 минут, чтобы лук стал мягким и золотистым.

  3. Тесто: взбейте яйца с солью и кефиром, добавьте хорошо просеянную муку, соду и тщательно перемешайте, чтобы была консистенция жидкой сметаны.

  4. В отдельной мисочке смешайте фасоль, жареные лук и морковь, подсолите, если это необходимо.

  5. Форму для запекания смажьте щедро сливочным маслом, вылейте половину теста, выложите овощи, сверху оставшееся тесто.

  6. Отправьте в духовку на 30-45 минут при 170-180 С.

Готовый пирог лучше есть охлажденным.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
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