Что приготовить со спаржевой фасоли: 3 необычных блюда

Спаржевая фасоль – очень ценный продукт, в котором рекордное количество витамина К, который необходим для правильного синтеза белков, отвечающих за свертываемость крови и процесс восстановления и заживления тканей. К тому же она очень вкусная и может быть отличным вариантом для перекуса или дополнением к основному блюду.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусных и необычных рецепта спаржевой фасоли, которые станут вашими любимыми.
1. Жареная стручковая фасоль с кунжутом
Ингредиенты:
фасоль стручковая – 400-500 г
чеснок – 1-2 зуб.
мука – 1 ст. л.
масло кунжутное – 5 мл
белый кунжут – 20 г
перец – 2 г
сливочное масло – 20 г
соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте спаржевую фасоль, нарежьте кусочками по 2-3 сантиметра, поместите в воду на 5-7 минут, затем переложите в кастрюлю с холодной подсоленной водой, варите до закипания и после еще 7-10 минут.
Переложите в дуршлаг, так и поместите в холодную воду на 2-3 минуты, это вернет ей упругость и яркий цвет.
Снова отбросьте на дуршлаг, чтобы она не стала водянистой.
Кунжут поджарьте до золотистого цвета на сухой сковороде.
В глубокой сковороде растопите масло, добавьте перец и измельченный чеснок, туда же сразу добавляйте фасоль, перемешайте и жарьте около 3 минут.
После – аккуратно всыпьте муку и кунжут, тщательно все перемешайте, посолите по вкусу и выключите огонь.
Перед подачей сбрызните блюдо кунжутным маслом, вкусно будет, как в горячем виде, так и в холодном.
2. Жаренная стручковая фасоль с чесноком и паприкой
Ингредиенты:
фасоль стручковая зеленая – 300-400 г
чеснок – 2-3 зуб.
перец чили – 1 шт.
молотая паприка – 1/4 ч. л.
кунжутное масло – 1-2 ст. л.
кунжут – 1-3 ст. л.
гвоздика – 2-3 шт.
соевый соус – 2-3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и порежьте фасоль, отправьте ее на 5 минут в кипящую воду, отбросьте в холодную на 3-5 минут, чтобы она была хрустящей и яркой.
Чеснок и перец чили измельчите, как можно мельче.
Кунжут пожарьте на сухой сковороде до золотистости.
В большую сковороду налейте кунжутое масло, дайте ему закипеть, бросьте в кипящее масло фасоль, перемешайте.
Через пару секунд добавьте соевый соус, измельченный чеснок, перец чили, соль, специи и тщательно перемешайте, жарьте 10-15 минут.
Выключите огонь и добавьте кунжутные семечки.
Подавать можно в холодном и горячем виде – будет одинаково вкусно.
3. Пирог со спаржевой фасолью
Ингредиенты:
спаржевая фасоль –
200 г
яйца – 1 шт.
кефир –
230 мл
лук –
1 шт.
растительное масло –
2 ст. л.
сливочное масло – 20 г
морковь –
50 г
мука –
1 стакан
сода –
0.5 ч. л.
соль –
0.5 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте и мелко порежьте стручковую фасоль, отварите в кипящей воде около 5 минут, отбросьте в холодную воду на 1-2 минуты.
Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупную терку, обжарьте на растительном масле около 5 минут, чтобы лук стал мягким и золотистым.
Тесто: взбейте яйца с солью и кефиром, добавьте хорошо просеянную муку, соду и тщательно перемешайте, чтобы была консистенция жидкой сметаны.
В отдельной мисочке смешайте фасоль, жареные лук и морковь, подсолите, если это необходимо.
Форму для запекания смажьте щедро сливочным маслом, вылейте половину теста, выложите овощи, сверху оставшееся тесто.
Отправьте в духовку на 30-45 минут при 170-180 С.
Готовый пирог лучше есть охлажденным.
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