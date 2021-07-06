Что приготовить со спаржевой фасоли: 3 необычных блюда

Спаржевая фасоль – очень ценный продукт, в котором рекордное количество витамина К, который необходим для правильного синтеза белков, отвечающих за свертываемость крови и процесс восстановления и заживления тканей. К тому же она очень вкусная и может быть отличным вариантом для перекуса или дополнением к основному блюду.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 вкусных и необычных рецепта спаржевой фасоли, которые станут вашими любимыми.

1. Жареная стручковая фасоль с кунжутом

Использовать можно и замороженный продукт

Ингредиенты:

фасоль стручковая – 400-500 г

чеснок – 1-2 зуб.

мука – 1 ст. л.

масло кунжутное – 5 мл

белый кунжут – 20 г

перец – 2 г

сливочное масло – 20 г

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте спаржевую фасоль, нарежьте кусочками по 2-3 сантиметра, поместите в воду на 5-7 минут, затем переложите в кастрюлю с холодной подсоленной водой, варите до закипания и после еще 7-10 минут. Переложите в дуршлаг, так и поместите в холодную воду на 2-3 минуты, это вернет ей упругость и яркий цвет. Снова отбросьте на дуршлаг, чтобы она не стала водянистой. Кунжут поджарьте до золотистого цвета на сухой сковороде. В глубокой сковороде растопите масло, добавьте перец и измельченный чеснок, туда же сразу добавляйте фасоль, перемешайте и жарьте около 3 минут. После – аккуратно всыпьте муку и кунжут, тщательно все перемешайте, посолите по вкусу и выключите огонь.

Перед подачей сбрызните блюдо кунжутным маслом, вкусно будет, как в горячем виде, так и в холодном.

2. Жаренная стручковая фасоль с чесноком и паприкой

Очень вкусно будет приготовить фасоль с чесноком

Ингредиенты:

фасоль стручковая зеленая – 300-400 г

чеснок – 2-3 зуб.

перец чили – 1 шт.

молотая паприка – 1/4 ч. л.

кунжутное масло – 1-2 ст. л.

кунжут – 1-3 ст. л.

гвоздика – 2-3 шт.

соевый соус – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте и порежьте фасоль, отправьте ее на 5 минут в кипящую воду, отбросьте в холодную на 3-5 минут, чтобы она была хрустящей и яркой. Чеснок и перец чили измельчите, как можно мельче. Кунжут пожарьте на сухой сковороде до золотистости. В большую сковороду налейте кунжутое масло, дайте ему закипеть, бросьте в кипящее масло фасоль, перемешайте. Через пару секунд добавьте соевый соус, измельченный чеснок, перец чили, соль, специи и тщательно перемешайте, жарьте 10-15 минут. Выключите огонь и добавьте кунжутные семечки.

Подавать можно в холодном и горячем виде – будет одинаково вкусно.

3. Пирог со спаржевой фасолью

Пирог со спаржевой фасолью и овощами. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

спаржевая фасоль – 200 г

яйца – 1 шт.

кефир – 230 мл

лук – 1 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

сливочное масло – 20 г

морковь – 50 г

мука – 1 стакан

сода – 0.5 ч. л.

соль – 0.5 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте и мелко порежьте стручковую фасоль, отварите в кипящей воде около 5 минут, отбросьте в холодную воду на 1-2 минуты. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупную терку, обжарьте на растительном масле около 5 минут, чтобы лук стал мягким и золотистым. Тесто: взбейте яйца с солью и кефиром, добавьте хорошо просеянную муку, соду и тщательно перемешайте, чтобы была консистенция жидкой сметаны. В отдельной мисочке смешайте фасоль, жареные лук и морковь, подсолите, если это необходимо. Форму для запекания смажьте щедро сливочным маслом, вылейте половину теста, выложите овощи, сверху оставшееся тесто. Отправьте в духовку на 30-45 минут при 170-180 С.

Готовый пирог лучше есть охлажденным.

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