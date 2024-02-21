Чтобы сэндвич получился действительно сытным – вместо колбасы используйте запеченное мясо. Получится отличная альтернатива бургерам из популярных фаст-фудов. Вместо традиционных булочек можно использовать обычный хлеб.

Идея приготовления сытного сэндвича с телятиной опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Чтобы хлеб был хрустящим, его нужно немного поджарить на сковороде.

Ингредиенты:

телячий ошейок – 300 г

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1 лук

1-2 ст.л. муки

листья салата

шарик моцареллы

3 слайса сыра

2 больших куска хлеба

2-3 ст.л. майонеза

2 ч.л. французской горчицы

2 небольших маринованных огурца

сливочное масло для жарки

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо смазать оливковым маслом, солью и перцем. Жарим со всех сторон на оливковом масле до корочки.

2. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут (время зависит от величины кусочка мяса).

3. Тем временем лук порезать кольцами, добавить муку и перемешать. Жарить на подсолнечном масле до корочки.

4. Нарезать салат и сыр. Мясо также порезать тонкими слайсами.

5. Хлеб поджарить на сливочном масле.

6. Для соуса очень мелко нарезать огурцы маринованные, добавить майонез и горчицу, хорошо перемешать.

7. Собрать сэндвич, оба куска хлеба смазать соусом.

8. На один кусочек выложить поочередно моцареллу, салат, мясо, лук, творог и накрыть вторым куском хлеба.

9. Жарить на сливочном масле до расплавления сыра, или просто можно подогреть в микроволновке.

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