Домашний сэндвич с телятиной вместо бургеров из фаст-фуда: как приготовить
Чтобы сэндвич получился действительно сытным – вместо колбасы используйте запеченное мясо. Получится отличная альтернатива бургерам из популярных фаст-фудов. Вместо традиционных булочек можно использовать обычный хлеб.
Идея приготовления сытного сэндвича с телятиной опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Чтобы хлеб был хрустящим, его нужно немного поджарить на сковороде.
Ингредиенты:
- телячий ошейок – 300 г
- 1 лук
- 1-2 ст.л. муки
- листья салата
- шарик моцареллы
- 3 слайса сыра
- 2 больших куска хлеба
- 2-3 ст.л. майонеза
- 2 ч.л. французской горчицы
- 2 небольших маринованных огурца
- сливочное масло для жарки
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо смазать оливковым маслом, солью и перцем. Жарим со всех сторон на оливковом масле до корочки.
2. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут (время зависит от величины кусочка мяса).
3. Тем временем лук порезать кольцами, добавить муку и перемешать. Жарить на подсолнечном масле до корочки.
4. Нарезать салат и сыр. Мясо также порезать тонкими слайсами.
5. Хлеб поджарить на сливочном масле.
6. Для соуса очень мелко нарезать огурцы маринованные, добавить майонез и горчицу, хорошо перемешать.
7. Собрать сэндвич, оба куска хлеба смазать соусом.
8. На один кусочек выложить поочередно моцареллу, салат, мясо, лук, творог и накрыть вторым куском хлеба.
9. Жарить на сливочном масле до расплавления сыра, или просто можно подогреть в микроволновке.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: