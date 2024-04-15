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Домашняя пицца за 5 минут: рецепт самого простого и удачного теста
Домашнюю пиццу можно готовить с разной начинкой и соусами. Стоит отметить, что тесто для блюда можно сделать жидким, а также использовать лаваш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, быстрой и простой в приготовлении пиццы за 5 минут.
Ингредиенты:
- 4 ст. л. сметаны
- 4 ст. л. майонеза
- яйца
- щепотка соли
- 9 ст. л. муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
Начинка:
- кетчуп, колбаски, огурчики, грибы, творог
Способ приготовления:
1. Замесить тесто и равномерным слоем распределите его по противню, застеленному пергаментной бумагой.
2. Сделайте сетку кетчупом.
3. Выложите начинку и отправьте в духовку при 180 С на 15-20 минут.
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