Домашнюю пиццу можно готовить с разной начинкой и соусами. Стоит отметить, что тесто для блюда можно сделать жидким, а также использовать лаваш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, быстрой и простой в приготовлении пиццы за 5 минут.

Видео дня

Ингредиенты:

4 ст. л. сметаны

4 ст. л. майонеза

яйца

щепотка соли

9 ст. л. муки

1 ч. л. разрыхлителя

Начинка:

кетчуп, колбаски, огурчики, грибы, творог

Способ приготовления:

1. Замесить тесто и равномерным слоем распределите его по противню, застеленному пергаментной бумагой.

2. Сделайте сетку кетчупом.

3. Выложите начинку и отправьте в духовку при 180 С на 15-20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: