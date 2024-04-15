Домашняя пицца за 5 минут: рецепт самого простого и удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
177
Рецепт блюда

Домашнюю пиццу можно готовить с разной начинкой и соусами. Стоит отметить, что тесто для блюда можно сделать жидким, а также использовать лаваш.

Домашняя пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, быстрой и простой в приготовлении пиццы за 5 минут.

Рецепт пиццы
Видео дня

Ингредиенты:

  • 4 ст. л. сметаны
  • 4 ст. л. майонеза
  • яйца
  • щепотка соли
  • 9 ст. л. муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Начинка:

  • кетчуп, колбаски, огурчики, грибы, творог

Способ приготовления:

1. Замесить тесто и равномерным слоем распределите его по противню, застеленному пергаментной бумагой.

Тесто для пиццы

2. Сделайте сетку кетчупом.

Приготовление пиццы

3. Выложите начинку и отправьте в духовку при 180 С на 15-20 минут.

Готовая пицца

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты